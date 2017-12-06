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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

На сайте английской Премьер-лиги началось голосование за лучшего тренера АПЛ по итогам ноября.

Источник: Reuters

На награду претендуют шесть наставников.

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Среди номинантов оказались Шон Дайч («Бёрнли»), Антонио Конте («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Арсен Венгер («Арсенал»).

В ноябре «Бёрнли» выиграл три матча и один раз уступил. «Челси» одержал три победы и один раз сыграл вничью. «Манчестер Сити» выиграл все четыре игры. «Ливерпуль» трижды побеждал и один раз сыграл вничью, а «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» выиграли по три встречи и один раз уступили.

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