Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

В ноябре «Бёрнли» выиграл три матча и один раз уступил. «Челси» одержал три победы и один раз сыграл вничью. «Манчестер Сити» выиграл все четыре игры. «Ливерпуль» трижды побеждал и один раз сыграл вничью, а «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» выиграли по три встречи и один раз уступили.