Маскерано выдвинул ультиматум «Барселоне»
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, который ранее заявил, что его время в каталонском клубе подходит к концу, выдвинул ультиматум руководству.
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, который ранее заявил, что его время в каталонском клубе подходит к концу, выдвинул ультиматум руководству.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Аргентинец твёрдо намерен покинуть «Барселону» в январе, чтобы перейти в команду, где будет получать игровую практику. Источник отмечает, что травма Самуэля Юмтити обеспечит 33-летнему футболисту место в составе минимум на два месяца, но Маскерано такой вариант не устраивает.
Отмечается, что защитник, выступающий за «Барселону» с 2010 года, ждёт ответа от руководства до 7 декабря и уже имеет предложение от одного из клубов китайской Суперлиги.
В текущем сезоне Хавьер Маскерано, чей контракт действует до лета 2019 года, принял участие в 10 официальных матчах за «Барселону».