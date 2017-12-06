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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Маскерано выдвинул ультиматум «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, который ранее заявил, что его время в каталонском клубе подходит к концу, выдвинул ультиматум руководству.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Аргентинец твёрдо намерен покинуть «Барселону» в январе, чтобы перейти в команду, где будет получать игровую практику. Источник отмечает, что травма Самуэля Юмтити обеспечит 33-летнему футболисту место в составе минимум на два месяца, но Маскерано такой вариант не устраивает.

Отмечается, что защитник, выступающий за «Барселону» с 2010 года, ждёт ответа от руководства до 7 декабря и уже имеет предложение от одного из клубов китайской Суперлиги.

В текущем сезоне Хавьер Маскерано, чей контракт действует до лета 2019 года, принял участие в 10 официальных матчах за «Барселону».

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