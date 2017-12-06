Маскерано выдвинул ультиматум «Барселоне»

Источник: Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинец твёрдо намерен покинуть «Барселону» в январе, чтобы перейти в команду, где будет получать игровую практику. Источник отмечает, что травма Самуэля Юмтити обеспечит 33-летнему футболисту место в составе минимум на два месяца, но Маскерано такой вариант не устраивает.

Отмечается, что защитник, выступающий за «Барселону» с 2010 года, ждёт ответа от руководства до 7 декабря и уже имеет предложение от одного из клубов китайской Суперлиги.