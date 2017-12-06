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13:19 (мск), источник: ТАСС

ФИФА возобновила членство Кувейта в организации

ТАСС, 6 декабря. Международная федерации футбола (ФИФА) возобновила членство Кувейта в организации. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya на своей странице в Twitter.

Источник: Reuters

В октябре 2015 года Национальный олимпийский комитет Кувейта был дисквалифицирован по решению исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) из-за вмешательства правительства страны в его деятельность. По этой же причине ФИФА приостановила членство Футбольной ассоциации Кувейта в организации.

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В январе ФИФА выдвинула три обязательных условия для снятия отстранения с Кувейта — внесение поправок в кувейтское спортивное законодательство и приведение его в соответствие с международными стандартами и Олимпийской хартией, восстановление в должности главы Национального олимпийского комитета (НОК) Кувейта шейха Таляла аль-Фахда ас-Сабаха и отказ от исков в адрес ФИФА и МОК.

Из-за решения МОК и нежелания предыдущего состава парламента идти на компромисс кувейтские спортсмены не смогли выступить под флагом эмирата на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а запрет ФИФА лишил сборную Кувейта возможности побороться за Кубок Азии в 2019 году. В июне 2016 года Кувейт подал иск в отношении МОК, потребовав взыскать $1 млрд в качестве ущерба за отстранение спортсменов страны от участия в соревнованиях.

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