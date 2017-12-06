ФИФА возобновила членство Кувейта в организации
ТАСС, 6 декабря. Международная федерации футбола (ФИФА) возобновила членство Кувейта в организации. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya на своей странице в Twitter.
ТАСС, 6 декабря. Международная федерации футбола (ФИФА) возобновила членство Кувейта в организации. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya на своей странице в Twitter.
В октябре 2015 года Национальный олимпийский комитет Кувейта был дисквалифицирован по решению исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК)
В январе ФИФА выдвинула три обязательных условия для снятия отстранения с Кувейта — внесение поправок в кувейтское спортивное законодательство и приведение его в соответствие с международными стандартами и Олимпийской хартией, восстановление в должности главы Национального олимпийского комитета (НОК) Кувейта шейха Таляла