ФИФА возобновила членство Кувейта в организации

Источник: Reuters

В октябре 2015 года Национальный олимпийский комитет Кувейта был дисквалифицирован по решению исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) из-за вмешательства правительства страны в его деятельность. По этой же причине ФИФА приостановила членство Футбольной ассоциации Кувейта в организации.

В январе ФИФА выдвинула три обязательных условия для снятия отстранения с Кувейта — внесение поправок в кувейтское спортивное законодательство и приведение его в соответствие с международными стандартами и Олимпийской хартией, восстановление в должности главы Национального олимпийского комитета (НОК) Кувейта шейха Таляла аль-Фахда ас-Сабаха и отказ от исков в адрес ФИФА и МОК.