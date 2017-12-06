«Ньюкасл» не заинтересован в услугах Касильяса

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Об этом сообщает Mundo Deportivo. Ранее появилась информация, что главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес хотел бы видеть 36-летнего испанца в своей команде.

Источники в клубе отмечают, что Бенитес уважает Касильяса, но он не является тем игроком, который мог бы усилить «Ньюкасл» во время январского трансферного окна.