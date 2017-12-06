10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома
«Ньюкасл» не заинтересован в услугах Касильяса
Вратарь «Порту» Икер Касильяс не интересен «Ньюкасл Юнайтед».
Вратарь «Порту» Икер Касильяс не интересен «Ньюкасл Юнайтед».
Об этом сообщает Mundo Deportivo. Ранее появилась информация, что главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес хотел бы видеть 36-летнего испанца в своей команде.
Источники в клубе отмечают, что Бенитес уважает Касильяса, но он не является тем игроком, который мог бы усилить «Ньюкасл» во время январского трансферного окна.
Напомним, что контракт Икера Касильяса с «Порту» действует до лета 2018 года. В текущем сезоне испанец принял участие всего в 11 официальных матчах во всех турнирах за «Порту» и пропустил 8 голов.