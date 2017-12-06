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12:41 (мск), источник: Вести.Ru

Футбольный клуб «Мельбурн Сити» расторг контракт с Кэхиллом

Футбольный клуб «Мельбурн Сити» объявил о расторжении контракта с нападающим Тимом Кэхиллом. 38-летний нападающий выступал за австралийскую команду с 2016 года.

«Мы благодарны Тиму за его профессионализм, лидерские качества и наставничество с молодыми игроками, он был для них отличным источником вдохновения. Все в “Мельбурн Сити” желают Тиму удачи и благодарят за вклад в успехи клуба», — цитирует гендиректора клуба Скотта Манна пресс-служба «Мельбурна».

«Игра в Австралии всегда была для меня важной частью карьеры. Квалификация на чемпионат мира стала отличным приключением, и было бы огромной честью представлять свою страну в России», — сказал австралийский форвард. Напомним, что сборная Австралии примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

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