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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шапекоэнсе» продлил контракты с тремя игроками, выжившими в авиакатастрофе

«Шапекоэнсе» принял решение продлить контракты с тремя игроками, которые выжили в авиакатастрофе.

Источник: AP 2017

28 ноября прошлого года самолёт с футболистами команды, который летел на финал Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», потерпел крушение на территории Колумбии. Из всего состава команды выжили трое — защитники Русшел, Нету и вратарь Жаксон Фолман, которому пришлось ампутировать ногу.

Как сообщает Globo Esporte, соглашение с Рушелом и Нету продлены до 2020 года, а с Фолманом, который стал послом бразильского клуба, был подписан пожизненный контракт.

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