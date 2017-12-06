«Шапекоэнсе» продлил контракты с тремя игроками, выжившими в авиакатастрофе

28 ноября прошлого года самолёт с футболистами команды, который летел на финал Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», потерпел крушение на территории Колумбии. Из всего состава команды выжили трое — защитники Русшел, Нету и вратарь Жаксон Фолман, которому пришлось ампутировать ногу.



Как сообщает Globo Esporte, соглашение с Рушелом и Нету продлены до 2020 года, а с Фолманом, который стал послом бразильского клуба, был подписан пожизненный контракт.