Мадридский «Реал» будет защищать титул клубного чемпиона мира

Клубный чемпионат мира проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), спустя семь лет вернувшись на стадионы ОАЭ, где пройдет также турнир в 2018 году. По традиции в чемпионате принимают участие сильнейшие клубы шести континентальных федераций и одна команда, получившая специальное приглашение от организаторов. Во вторник в предварительном матче чемпионата мира сыграют победитель Лиги чемпионов Океании «Окленд Сити» из Новой Зеландии и местный клуб «Аль-Джазира» из Абу-Даби, ставший чемпионом ОАЭ. Обладатель wildcard «Аль-Джазира» впервые выступит на чемпионате мира, тогда как «Окленд Сити» примет участие уже в девятом подобном турнире, причем в шестом — подряд.

В составе «Аль-Джазиры» лишь несколько легионеров, среди которых выделяются марокканец Мбарк Буссуфа, ранее выступавший за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», а также бразилец Ромариньо, в 2012 году выигравший клубный чемпионат мира в составе «Коринтианса». Наставником «Аль-Джазиры» является специалист из Нидерландов Хенк тен Кате.

Предварительный матч пройдет в городе Аль-Айн, его победитель в четвертьфинале встретится с сильнейшим клубом Азии — «Урава Ред Даймондс» из Японии. Вторую четвертьфинальную пару составили лучшие клубы Африки и Северной Америки — марокканский «Видад» из Касабланки и мексиканская «Пачука».

В составе «Пачуки», которая выступит на клубном чемпионате мира уже в четвертый раз, следует отметить 44-летнего голкипера Оскара Переса. Предстоящий турнир станет для «Кролика» Переса, рост которого составляет 172 см, последним в карьере. Выступает за «Пачуку» и японский полузащитник Кейсуке Хонда, который в свое время успешно играл за московский ЦСКА.

Фавориты стартуют через неделю

Четвертьфиналы пройдут 9 декабря в Абу-Даби на стадионе спортивного центра «Зайед», победителей в полуфинале ждут «Реал» и «Гремио». Обладатель Кубка европейских чемпионов «Реал» встретится с «Аль-Джазирой», «Оклендом-Сити» или «Уравой», тогда как «Гремио» может сыграть с «Пачукой» или «Видадом». Мадридский клуб является главным фаворитом клубного чемпионата мира, хотя нынешний сезон команда Зинедина Зидана проводит не лучшим образом. Из группы Лиги чемпионов «Реал» вышел со второго места, уступив первенство английскому «Тоттенхэму», а в чемпионате Испании идет лишь четвертым, на восемь очков отставая от лидирующей «Барселоны».

«Гремио» выиграл Кубок Либертадорес лишь на прошлой неделе, победив в финале аргентинский «Ланус». Изменение регламента главного южноамериканского клубного турнира пойдет на пользу местным клубам — ранее победитель Кубка Либертадорес определялся в июне-июле, и команды успевали потерять многих лидеров. Ведущим игроком «Гремио» из Порту- Алегри, которым руководит 55-летний специалист Ренато Гаушо, является атакующий полузащитник Луан, летом едва не перешедший в московский «Спартак». Выступает за «Гремио» также бывший футболист «Спартака», форвард из Парагвая Лукас Барриос.

Уже заинтересовали европейские клубы молодые игроки опорной зоны «Гремио» — Жаилсон, Артур и Рамиро, а также нападающий Эвертон. 21-летний Артур даже вошел в трансферный список «Барселоны», представитель клуба уже встречался с игроком и его семьей, и появившиеся фото игрока в футболке испанской команды уже вызвали недовольство со стороны руководства «Гремио». В любом случае, Артур в Эмиратах не сыграет из-за травмы, полученной в ответном финальном матче с «Ланусом».

Полуфинал с участием «Гремио» состоится 12 декабря в Эль-Айне, «Реал» свой матч сыграет на следующий день в Абу- Даби. 16 декабря в Абу-Даби пройдут финал и матч за третье место, тогда как пятое место неудачники четвертьфиналов разыграют 12 декабря в Эль-Айне.

«Реал» может сделать хет-трик

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, когда ФИФА решила организовать собственный турнир вместо матчей за Межконтинентальный кубок, который с 1960 года разыгрывали сильнейшие клубы Европы и Южной Америки. Первый чемпионат прошел в Бразилии и завершился победой местного «Коринтианса», однако следующего турнира пришлось ждать пять лет. В дальнейшем чемпионаты проходили в Японии, ОАЭ и Марокко, чаще других трофей выигрывала испанская «Барселона» — трижды (2009, 2011, 2015). В 2000-м и 2012-м титул достался «Коринтиансу», в 2014-м и 2016-м — «Реалу».

При этом лишь трижды в финал выходили команды не из Европы или Южной Америки. В 2010 году «Мазембе» из Конго проиграл итальянскому «Интеру» (0:3), в 2013-м марокканская «Раджа» — германской «Баварии» (0:2). Год назад в финале в японской Йокогаме «Реал» победил местный клуб «Касима Антлерс» лишь в дополнительное время (4:2) благодаря хет- трику Криштиану Роналду.

Межконтинентальный кубок по три раза выигрывали «Реал», итальянский «Милан», аргентинская «Бока Хуниорс» и уругвайские клубы «Насьональ» и «Пеньяроль».