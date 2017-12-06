Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Прокурор Франции: сенатор РФ ввозил деньги чемоданами по €20 млн
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Над Финским заливом произошел инцидент с российским Ту-154
Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.12
Бенфика0
Базель2
Футбол. Еврокубки
5.12
Манчестер Юнайтед2
ЦСКА1
Футбол. Еврокубки
5.12
Бавария3
ПСЖ1
Футбол. Еврокубки
5.12
Селтик0
Андерлехт1
Футбол. Еврокубки
5.12
Челси1
Атлетико1
Футбол. Еврокубки
5.12
Рома1
Карабах0
Футбол. Еврокубки
5.12
Барселона2
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
5.12
Олимпиакос П0
Ювентус2
Все события
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Решение МОК по России: полная версия
Клопп рассказал о подготовке «Ливерпуля» к матчу со «Спартаком»
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Готова к морозам: Альбина Джанабаева позирует в роскошной шубе
Названа самая пьющая страна Европы
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
01:57 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Реал» будет защищать титул клубного чемпиона мира

ТАСС, 6 декабря. Клубный чемпионат мира по футболу стартует во вторник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Защищать титул сильнейшей команды планеты будет испанский «Реал» из Мадрида, главным конкурентом которого считается бразильский «Гремио», выигравший Кубок Либертадорес.

Клубный чемпионат мира проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), спустя семь лет вернувшись на стадионы ОАЭ, где пройдет также турнир в 2018 году. По традиции в чемпионате принимают участие сильнейшие клубы шести континентальных федераций и одна команда, получившая специальное приглашение от организаторов. Во вторник в предварительном матче чемпионата мира сыграют победитель Лиги чемпионов Океании «Окленд Сити» из Новой Зеландии и местный клуб «Аль-Джазира» из Абу-Даби, ставший чемпионом ОАЭ. Обладатель wildcard «Аль-Джазира» впервые выступит на чемпионате мира, тогда как «Окленд Сити» примет участие уже в девятом подобном турнире, причем в шестом — подряд.

В составе «Аль-Джазиры» лишь несколько легионеров, среди которых выделяются марокканец Мбарк Буссуфа, ранее выступавший за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», а также бразилец Ромариньо, в 2012 году выигравший клубный чемпионат мира в составе «Коринтианса». Наставником «Аль-Джазиры» является специалист из Нидерландов Хенк тен Кате.

Предварительный матч пройдет в городе Аль-Айн, его победитель в четвертьфинале встретится с сильнейшим клубом Азии — «Урава Ред Даймондс» из Японии. Вторую четвертьфинальную пару составили лучшие клубы Африки и Северной Америки — марокканский «Видад» из Касабланки и мексиканская «Пачука».

В составе «Пачуки», которая выступит на клубном чемпионате мира уже в четвертый раз, следует отметить 44-летнего голкипера Оскара Переса. Предстоящий турнир станет для «Кролика» Переса, рост которого составляет 172 см, последним в карьере. Выступает за «Пачуку» и японский полузащитник Кейсуке Хонда, который в свое время успешно играл за московский ЦСКА.

Фавориты стартуют через неделю

Четвертьфиналы пройдут 9 декабря в Абу-Даби на стадионе спортивного центра «Зайед», победителей в полуфинале ждут «Реал» и «Гремио». Обладатель Кубка европейских чемпионов «Реал» встретится с «Аль-Джазирой», «Оклендом-Сити» или «Уравой», тогда как «Гремио» может сыграть с «Пачукой» или «Видадом». Мадридский клуб является главным фаворитом клубного чемпионата мира, хотя нынешний сезон команда Зинедина Зидана проводит не лучшим образом. Из группы Лиги чемпионов «Реал» вышел со второго места, уступив первенство английскому «Тоттенхэму», а в чемпионате Испании идет лишь четвертым, на восемь очков отставая от лидирующей «Барселоны».

«Гремио» выиграл Кубок Либертадорес лишь на прошлой неделе, победив в финале аргентинский «Ланус». Изменение регламента главного южноамериканского клубного турнира пойдет на пользу местным клубам — ранее победитель Кубка Либертадорес определялся в июне-июле, и команды успевали потерять многих лидеров. Ведущим игроком «Гремио» из Порту- Алегри, которым руководит 55-летний специалист Ренато Гаушо, является атакующий полузащитник Луан, летом едва не перешедший в московский «Спартак». Выступает за «Гремио» также бывший футболист «Спартака», форвард из Парагвая Лукас Барриос.

Уже заинтересовали европейские клубы молодые игроки опорной зоны «Гремио» — Жаилсон, Артур и Рамиро, а также нападающий Эвертон. 21-летний Артур даже вошел в трансферный список «Барселоны», представитель клуба уже встречался с игроком и его семьей, и появившиеся фото игрока в футболке испанской команды уже вызвали недовольство со стороны руководства «Гремио». В любом случае, Артур в Эмиратах не сыграет из-за травмы, полученной в ответном финальном матче с «Ланусом».

Полуфинал с участием «Гремио» состоится 12 декабря в Эль-Айне, «Реал» свой матч сыграет на следующий день в Абу- Даби. 16 декабря в Абу-Даби пройдут финал и матч за третье место, тогда как пятое место неудачники четвертьфиналов разыграют 12 декабря в Эль-Айне.

«Реал» может сделать хет-трик

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, когда ФИФА решила организовать собственный турнир вместо матчей за Межконтинентальный кубок, который с 1960 года разыгрывали сильнейшие клубы Европы и Южной Америки. Первый чемпионат прошел в Бразилии и завершился победой местного «Коринтианса», однако следующего турнира пришлось ждать пять лет. В дальнейшем чемпионаты проходили в Японии, ОАЭ и Марокко, чаще других трофей выигрывала испанская «Барселона» — трижды (2009, 2011, 2015). В 2000-м и 2012-м титул достался «Коринтиансу», в 2014-м и 2016-м — «Реалу».

При этом лишь трижды в финал выходили команды не из Европы или Южной Америки. В 2010 году «Мазембе» из Конго проиграл итальянскому «Интеру» (0:3), в 2013-м марокканская «Раджа» — германской «Баварии» (0:2). Год назад в финале в японской Йокогаме «Реал» победил местный клуб «Касима Антлерс» лишь в дополнительное время (4:2) благодаря хет- трику Криштиану Роналду.

Межконтинентальный кубок по три раза выигрывали «Реал», итальянский «Милан», аргентинская «Бока Хуниорс» и уругвайские клубы «Насьональ» и «Пеньяроль».

С 2021 года ФИФА будет проводить новый турнир клубных команд — Суперчемпионат мира или клубную Лигу чемпионов. Данный турнир будет проходить раз в четыре года и заменит нынешний клубный чемпионат мира и Кубок конфедераций среди сборных команд. Ожидается, что в новом чемпионате будут выступать 24 сильнейших команды мира, включая всех победителей Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес за прошедшие четыре года.

 Названа тройка лучших молодых российских футболистов
Каждая российская медаль Сочи-2014 будет возвращаться через суд
Решение МОК по России: полная версия
Подвиг не удался: ЦСКА проиграл «МЮ» в матче Лиги чемпионов
Юсков, Кулижников, Логинов и Старых не смогут выступить на Играх
«Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов
Сборная России по хоккею хочет принять участие в Олимпиаде
«Ювентус» и «Рома» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Реакция спортфедераций РФ на отстранение от Олимпиады-2018
Спорт-Экспресс
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь