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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Реале» уверены, что Смолов сможет адаптироваться в клубе

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не является первым выбором «Реала» в вопросе усиления атаки в зимнее трансферное окно, информирует Marca. Однако отмечается, что мадридцы держат россиянина в уме.

Источник: РИА "Новости"

Согласно первоисточнику, Смолов не является футболистом «типажа «Реала» с точки зрения медийности, но в клубе уверены, что 27-летний игрок без проблем мог бы адаптироваться в Мадриде. В «Королевском клубе» знают, что форвард «быков» хорошо владеет английский, что является большим плюсом для любого потенциального новичка команды.

Кроме того, в пользу Смолова говорит и факт его выступлений за «Фейеноорд» в 2010 году. Подчеркивается, что российский футболист уже имеет опыт выступлений в европейской лиге, что также говорит в его пользу.

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Отмечается, что показатели Смолова в последних двух сезонах чемпионата России (в сезоне-2015/16 — 20 голов в 29 матчах, в сезоне-2016/17 — 18 мячей в 22 играх), а также текущая статистика в 10 голов в 13 встречах премьер-лиги, говорит о высокой и стабильной результативности. Также источник напоминает о двух голах игрока в товарищеском матче Россия — Испания (3:3).

При этом в Испании знают, что еще несколько лет назад футболист переживал непростой период, но аренда в «Урале» помогла Смолову обрести себя. Форварда считают лидером сборной России на прошедшем Кубке конфедераций-2017 и называют игроком основы национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018.

Завершается отчёт Marca словами о том, что «Смолов — не приоритетный вариант для “Реала”, но своим прогрессом он сумел связать свое имя с 12-кратным обладателем Лиги чемпионов».

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