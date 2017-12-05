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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Мхитарян не попадает даже в заявки на матчи, Моуринью открыто его критикует

Очень вероятно, что среди запасных «МЮ», которые выйдут по ходу матча с ЦСКА, окажется и недавний герой «Олд Траффорд».

Источник: Reuters

Генрих Мхитарян не ведёт себя как звезда. Да, он частенько светится на стендах рядом с Полем Погба и Давидом Де Хеа, но показная жизнь селебрити — не его случай. Обыкновенная не вызывающая причёска, скромные интервью о футболе, любви к семье и родине, отсутствие скандалов. Являясь самым крутым игроком с территории СНГ, полузащитник «Манчестер Юнайтед» не ведёт разгульный образ жизни. Во всяком случае, ещё ни одна камера в мире этого не зафиксировала.

Он не разжигает и на поле. Если бьют по ногам, встаёт и играет дальше. Толкают или плюют исподтишка — не поддаётся на провокации и просто отворачивается от обидчика. Если на поле нет лидеров и вожаков… становится копией Месута Озила, надевая мантию-невидимку.

Жозе Моуринью обожает игроков другого склада — бойцов, наглецов, порой даже мерзавцев типа Пепе или Матерацци. Пай-мальчики в его командах приживаются редко. Португалец обожает тех, кто тащит на себе команду, кто летит в ноги соперникам и одним своим видом заставляет оппонентов мечтать о финальном свистке и возможности поскорее убежать в раздевалку.

Генрих Мхитарян — не из этой когорты. Потому, когда Поль Погба выбыл на несколько месяцев из строя, а на молодых Марсьяля с Рашфордом, недавно вернувшегося Златана и только адаптирующегося Лукаку рассчитывать не приходилось, Жозе доверил роль лидера Генриху. И он не справился. Ни одного результативного действия за несколько месяцев, аморфная как хлебный мякиш игра и нежелание становиться главным героем на сцене «Театра мечты». Мхитарян просто не любит находиться на первых ролях. Он выдал потрясный перфоманс на старте сезона, оформив 5 ассистов в трёх стартовых турах. Но потом кто-то будто выключил рубильник и сделал из Мики безжизненную голограмму.

Говорит об этом и статистика — 10 из 13 голов он забил, когда на поле находились Златан и Погба (можете смеяться над порой деревянными действиями Поля, но он и правда часто ведёт партнёров за собой). 9 из 10 ассистов — тоже в присутствии шведа и француза. Можно сколь угодно рассуждать об умениях и талантах Генриха, но ему скоро 29 и приходится признать — на поле он не лидер, и вряд ли со временем что-то изменится.
Жозе Моуринью явно взбешён таким положением дел. Он отцепил Генриха от команды в Базеле, хотя футболист вместе с командой прилетел в Швейцарию, не включил в заявку на матчи с «Ньюкаслом», «Уотфордом» и «Арсеналом». Защищая малопродуктивного в последнее время Лукаку, тренер не стесняется открыто критиковать Мхитаряна.

«Вы постоянно спрашиваете, почему Мхитарян, Мата и другие игроки атаки не играют вместе, — говорит Жозе. — Ответ прост — я не могу это делать, пока в футболе не разрешат выпускать на поле более 11 игроков одновременно. Я недоволен последними выступлениями Генриха. Притом я говорю не об одном-двух матчах, а о трёх, четырёх или пяти. Он очень здорово начал сезон, но после постепенно исчезал. Другие работали, чтобы получить шанс появиться на поле, и воспользовались им. Всё просто».

Пока Генрих хандрил, начали зажигать талантливый Марсьяль, раскованный Рашфорд и трудяга Лингард. Плюс неплохую форму набрал Хуан Мата. В таких условиях Мхитарян оказался лишним и в нескольких матчах даже не попадал в заявку.

«Пока Погба отсутствовал, Моуринью хотел, чтобы кто-то взял на себя роль созидателя, выходил, брал игру за шкирку и тащил в нужную сторону, — рассуждает Рио Фердинанд. — Ромелу Лукаку нужны партнёры, которые создавали бы для него моменты. Мхитарян с этим не справился».

Внимание! Если вы ненавидите желтизну, пропускайте следующий абзац.

В английской прессе в последнее время видят и другие причины разногласий между Моуринью и Мхитаряном. Даже там обсуждают, что в последнее время Мики проводит много времени с Викторией Лопырёвой. А ещё уверены, что подогревает конфликт тот факт, что футболист не включил Жозе в тройку лучших тренеров года на голосовании ФИФА — выбор пал на Зидана, Аллегри и Жардима. Ещё один вброс — Генрих расстроился, что летом ему не отдали 10-й номер. Но всё это просто домыслы. Придавать ли им какое-то значение — решать вам.

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Моуринью — сторонник жёстких мер. В прошлом сезоне он в один момент также задвинул Мхитаряна в запас, и тот за пару месяцев привёл себя в такую форму, что по окончании сезона был признан одним из самых полезных игроков команды.

Генрих сделал свою мечту явью — о его спортивных подвигах снимаются фильмы, его ставят в пример всем мальчуганам в Армении. Мхитарян и правда идеальный спортсмен — трудолюбивый целеустремлённый, не увлекающийся алкоголем и походами по клубам. И отношения с партнёрами и тренерами он строит в позитивном и открытом ключе. Что Луческу в «Шахтёре», что Клопп в «Боруссии» были для него вторыми отцами. С Жозе всё по-другому. Он не подойдёт после неудачного матча, не приобнимет и не скажет утешающих слов. Португалец работает в другой канве: суровой, сухой и прагматичной. И пока кажется, что в такой атмосфере Генриху не очень комфортно.

Вполне вероятно, что вскоре Мики вернётся на былой уровень и как в прошлом сезоне докажет, что его рано списали со счетов. Характер у него мягкий, но при этом железный.

Но в данный момент Мхитарян — игрок резерва, который с большой вероятностью выйдет на поле в матче с ЦСКА, так как на выходных в важнейшей игре с «Ман Сити» Жозе он будет просто не нужен.

Марк Бессонов

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