Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Сын Роналду назвал Месси своим идолом
Криштиану
Криштиану
«Спасибо, мой идол», — подписал 7-летний ребенок фото, на котором он жмет руку Месси. Аргентинец отмечен на фотографии.
С 2008 года Месси и Роналду завоевали все награды лучшему игроку мира («Золотой мяч») по итогам года. В активе 30-летнего аргентинца пять призов, у 32-летнего португальца — четыре. В текущем сезоне у Месси 17 голов в 21 матче за «Барселону» во всех турнирах, Роналду забил 11 мячей в 17 играх.