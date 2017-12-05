Штайнхаус признана IFFHS женщиной-арбитром года в футболе, Пустовойтова — восьмая
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Штайнхаус победила по итогам голосования 91 экспертов и журналистов, набрав 232 очка. Второй стала швейцарка Эстер Штойбли (137), замкнула тройку француженка Стефани Фраппар (50), Пустовойтова получила 17 очков.
Штайнхаус в текущем сезоне стала первой женщиной, которой было доверено обслуживать матч чемпионата Германии в качестве главного рефери — она работала на матче третьего тура бундеслиги между берлинской «Гертой» и бременским «Вердером», который состоялся 10 сентября и завершился вничью 1:1.
Пустовойтова в текущем году обслуживала два матча квалификации женского чемпионата мира, два товарищеских матча женских сборных, один матч женского чемпионата Европы, два матча женской Лиги чемпионов.
Лучшим арбитром среди мужчин признан немец Феликс Брых (178 очков), судивший финал Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом», англичанин Мартин Аткинсон (73) — второй, итальянец Никола Риццоли (59) — третий.