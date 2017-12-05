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18:58 (мск), источник: Р-Спорт

Штайнхаус признана IFFHS женщиной-арбитром года в футболе, Пустовойтова — восьмая

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Немка Бибиана Штайнхаус стала лучшей женщиной-арбитром 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), россиянка Анастасия Пустовойтова заняла восьмое место, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AFP 2017

Штайнхаус победила по итогам голосования 91 экспертов и журналистов, набрав 232 очка. Второй стала швейцарка Эстер Штойбли (137), замкнула тройку француженка Стефани Фраппар (50), Пустовойтова получила 17 очков.

Штайнхаус в текущем сезоне стала первой женщиной, которой было доверено обслуживать матч чемпионата Германии в качестве главного рефери — она работала на матче третьего тура бундеслиги между берлинской «Гертой» и бременским «Вердером», который состоялся 10 сентября и завершился вничью 1:1.

Пустовойтова в текущем году обслуживала два матча квалификации женского чемпионата мира, два товарищеских матча женских сборных, один матч женского чемпионата Европы, два матча женской Лиги чемпионов.

Лучшим арбитром среди мужчин признан немец Феликс Брых (178 очков), судивший финал Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом», англичанин Мартин Аткинсон (73) — второй, итальянец Никола Риццоли (59) — третий.

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