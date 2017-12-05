Штайнхаус признана IFFHS женщиной-арбитром года в футболе, Пустовойтова — восьмая

Источник: AFP 2017

Штайнхаус победила по итогам голосования 91 экспертов и журналистов, набрав 232 очка. Второй стала швейцарка Эстер Штойбли (137), замкнула тройку француженка Стефани Фраппар (50), Пустовойтова получила 17 очков.

Штайнхаус в текущем сезоне стала первой женщиной, которой было доверено обслуживать матч чемпионата Германии в качестве главного рефери — она работала на матче третьего тура бундеслиги между берлинской «Гертой» и бременским «Вердером», который состоялся 10 сентября и завершился вничью 1:1.

Пустовойтова в текущем году обслуживала два матча квалификации женского чемпионата мира, два товарищеских матча женских сборных, один матч женского чемпионата Европы, два матча женской Лиги чемпионов.