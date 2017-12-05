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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» объявил о продлении контракта с Гуламом

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам продлил контракт с неаполитанским клубом.

Источник: AP 2017

Об этом сообщается на официальной странице «Наполи» в «Твиттере». Новый договор с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» готово увеличить оклад Гулама до € 3,5 млн в год. При этом в контракте алжирского футболиста должна была быть прописана сумма отступных в размере € 35 млн.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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