Добычей преступников стал сейф с деньгами, общая сумма которых оценивается шестизначным числом.
«Наполи» объявил о продлении контракта с Гуламом
Защитник «Наполи» Фаузи Гулам продлил контракт с неаполитанским клубом.
Защитник «Наполи» Фаузи Гулам продлил контракт с неаполитанским клубом.
Об этом сообщается на официальной странице «Наполи» в «Твиттере». Новый договор с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» готово увеличить оклад Гулама до € 3,5 млн в год. При этом в контракте алжирского футболиста должна была быть прописана сумма отступных в размере € 35 млн.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.