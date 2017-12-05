Лео (не)мученик. Почему Слуцкого не надо жалеть

Источник: Спорт-Экспресс

ОСОБОЕ МНЕНИЕ.

Леонида Слуцкого после отставки из «Халла» жалеют со всех сторон. Единственный российский тренер, который рискнул выбраться из зоны комфорта и отправиться в не самый сильный клуб Англии, где потерпел крушение. И в этом виноваты все мы? Да ладно!

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Человек без огромного игроцкого опыта, вратарь (минус два в резюме по Андрею Канчельскису) прошел огромный путь в нашем футболе и дорос до сборной, где очень хорошо себя проявлял вплоть до ЕВРО-2016 (куда поехал без двух ключевых футболистов).

Слуцкий сделал шикарную карьеру. Так зачем его жалеть? В России все доказал, на момент принятия решения об отъезде в Британию в его коллекции уже были все внутренние трофеи. В РФПЛ, судя по всему, в тот момент не нашлось проекта, который бы мог заинтересовать Слуцкого после нескольких лет успешной работы в ЦСКА. Стимулировать ментально, зажечь. Армейцы после ухода тренера не развалились, а белорусу Гончаренко удается без провала в результатах, вводить в состав молодых игроков. По моей информации, в ЦСКА 40-летним специалистом очень довольны.

Решение Слуцкого о новом вызове — совершенно верное. Не попробовав, не поймешь, будешь жалеть. Англия, чемпионшип — это очень интересно. Насколько понимаю, сейчас тренер попросил агента Шандора Варгу никак не комментировать свою отставку. А около недели назад я делал интервью с ним, которое вышло в «СЭ» под заголовком «Слуцкий в раю. Его не уволят». Переслушав запись, нашел любопытный фрагмент, который несколько иначе может трактовать вопрос трудоустройства Леонида Викторовича в «Халле». Клуб, вылетевший из премьер-лиги, содержат отец и сын Алламы, отношение к которым со стороны болельщиков негативное.

Алламы, которых характеризуют, мягко говоря, не как влюбленных в футбол бизнесменов, а как людей, для которых «Халл» — способ извлечения прибыли, продали перед стартом сезона игроков на 45 миллионов евро (по данным transfermarkt.de), купили — на 19. Плюс 60 миллионов фунтов — парашют от АПЛ, которые, насколько понимаю, выделяются не единовременно. Вылетев «тигры», разгрузили платежную ведомость и заработали.

«Халл» лишился ряда ведущих футболистов, но даже при этом по сумме состава (по оценке того же transfermarkt.de) остался в топ-5 чемпионшипа. Можем вычесть стоимость Мэйсона (ему год назад в матче премьер-лиги проломили череп, и он до сих пор лечится) и Эрнандеса (травмировался в самом начале сезона), но даже при таком раскладе «тигры» в топ-10. Несколько человек могут поехать в составе своих сборных на чемпионат мира — поляк Грощицки, австралиец Ирвайн и швед Ларссон. Теоретически — нигериец Аина.

Вряд ли «Халл» по подбору исполнителей можно назвать слабаком, но команда не сложившаяся, молодая и даже для местного тренера, который работает не первый год, это стало бы проблемой. Задача возвращения в премьер-лигу, если ее не только декларировали, а ставили всерьез, казалась слишком амбициозной.

Но, с другой стороны, есть ли уверенность в том, что не начни Алламы распродавать состав и реши его усилить, они бы согласились на кандидатуру Слуцкого?

Так вот, цитата Варги, которая тогда не вошла в интервью. Шандор говорил, что зимой трансферы будут, а я спросил — под Слуцкого ли. В итоге стало понятно, как вообще российский специалист оказался в клубе.

— Есть проект «Халл Сити», — сказал тогда Варга. — То, как зовут тренера, здесь вообще неинтересно. Искали не Слуцкого. Даже не слышали такую фамилию. Леонид пришел ко мне и сказал: «Шандор, я готов хоть куда идти». Я знаком с владельцами «Халла», устроил встречу. Все делается не под Слуцкого, а под клуб — и тренер, и игроки. Слуцкий приехал в офис компании Base Soccer, мы подписали контракт и через неделю он стал главным тренером «тигров». Вот вкратце такая история.

Тренер оказался в команде, владельцы которой только декларировали цель возвращения в АПЛ. Это была авантюра, где довольно сложно добиться результата.

Но разве не такого приключения тренер и хотел, если еще за неделю до увольнения говорил, вновь цитирую Варгу, что находится «в раю».

«СЭ» широко освещал матчи «Халла» в этом сезоне. К причинам, объясняющим неудачи команды, в парадигме «плохие владельцы — слабое усиление — а так болельщики любят тренера» уже привыкли.

Но вот что говорит корреспондент газеты Hull Daily Mail Уилл Джексон (разговор с ним опубликован на сайте «СЭ» в конце ноября):

— На мой взгляд, Слуцкий до сих пор не приспособился к чемпионшипу. Это видно по тому, как сильно «Халл» меняется в перерыве. Часто Леонид делает замены в начале второго тайма, меняет схему, тактику, и тем самым признает: «Я ошибся, выбирая план на игру». Виноваты и футболисты: «Халл» допускает колоссальное количество индивидуальных ошибок. 35 пропущенных голов после 19 матчей! Пока не вижу у «Халла» тренерского почерка. Болельщики могли бы простить Слуцкому результаты и десятки пропущенных мячей, если бы проглядывались признаки хоть какого-нибудь игрового стиля. Но, на данный момент, не могу понять, в каком направлении движется «Халл».

Это уже тренерская история. Слуцкий оказался в новых условиях в ходе своего первого зарубежного опыта. В молодой, только строящейся команде и с декларируемой задачей выхода в АПЛ — в такой ситуации редко кому удалось бы уцелеть. Слуцкий не уцелел.