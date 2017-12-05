УЕФА может оштрафовать ПСЖ на € 75 млн

Источник: AP 2017

Как сообщает L’Equipe, сумма штрафа может достигнуть € 75 млн, которые французскому клубу нужно будет заплатить до 30 июня 2018 года.

Читайте также Месси нашел положительные моменты в продаже Неймара в ПСЖ

7 декабря в штаб-квартире УЕФА пройдут слушания с участием руководителей «ПСЖ», которые должны будут ответить по поводу трансферов Неймара и Килиана Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ», чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плей, необходимо выручить от продажи собственных футболистов около € 80 млн в зимнее трансферное окно.