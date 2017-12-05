Добычей преступников стал сейф с деньгами, общая сумма которых оценивается шестизначным числом.
УЕФА может оштрафовать ПСЖ на € 75 млн
УЕФА может наложить на «ПСЖ» крупный штраф за нарушение финансового
УЕФА может наложить на «ПСЖ» крупный штраф за нарушение финансового
Как сообщает L’Equipe, сумма штрафа может достигнуть € 75 млн, которые французскому клубу нужно будет заплатить до 30 июня 2018 года.
7 декабря в
Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ», чтобы соответствовать нормам финансового
Руководство парижан готово расстаться с хавбеками Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой.