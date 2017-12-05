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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА может оштрафовать ПСЖ на € 75 млн

УЕФА может наложить на «ПСЖ» крупный штраф за нарушение финансового фэйр-плей.

Источник: AP 2017

Как сообщает L’Equipe, сумма штрафа может достигнуть € 75 млн, которые французскому клубу нужно будет заплатить до 30 июня 2018 года.

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7 декабря в штаб-квартире УЕФА пройдут слушания с участием руководителей «ПСЖ», которые должны будут ответить по поводу трансферов Неймара и Килиана Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ», чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плей, необходимо выручить от продажи собственных футболистов около € 80 млн в зимнее трансферное окно.

Руководство парижан готово расстаться с хавбеками Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой.

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