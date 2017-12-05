Соперник «Спартака» в ЛЧ «Марибор» продлил контракт с главным тренером

Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Новый договор с 49-летним специалистом рассчитан до 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице «Марибора» в «Твиттере».