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Соперник «Спартака» в ЛЧ «Марибор» продлил контракт с главным тренером
Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич продлил контракт со своим клубом.
Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич продлил контракт со своим клубом.
Об этом стало известно в ходе
Новый договор с 49-летним специалистом рассчитан до 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице «Марибора» в «Твиттере».
Дарко Миланич работает с «Марибором» с марта 2016 года. Под руководством словенского тренера команда заняла последнее место на групповом этапе ЛЧ, а также на стадии четвертьфинала вылетела из Кубка Словении.