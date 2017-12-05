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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник «Спартака» в ЛЧ «Марибор» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич продлил контракт со своим клубом.

Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Новый договор с 49-летним специалистом рассчитан до 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице «Марибора» в «Твиттере».

Дарко Миланич работает с «Марибором» с марта 2016 года. Под руководством словенского тренера команда заняла последнее место на групповом этапе ЛЧ, а также на стадии четвертьфинала вылетела из Кубка Словении.

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