Топ легионеров чемпионата Беларуси-2017

8. Артем МИЛЕВСКИЙ



Пришествие в наш чемпионат урожденного белоруса — в любом случае событие. Даже если позади лучшие годы в карьере и он уже не тот. Хотя в принципе тот. В Артеме на поле легко угадывался исполнитель, прошедший европейские футбольные университеты. На фоне и без звездного состава «Динамо», который едва ли намного слабее, чем у тройки призеров, нападающий выделялся настолько, что смог вытеснить из стартовой обоймы Джоэля Фамейе. А оказаться выше в топе помешал первый круг, который Милевский не провел в динамовской форме.

Источник: Прессбол

7. Камо ОГАНЕСЯН



25-летний армянин, думается, мог бы усилить любого из тройки призеров и даже закрепиться в их стартовом составе. Правый полузащитник стал поистине находкой, ведь при нем было все: скорость, незаурядная техника; а еще и органичная интеграция в коллектив. Неслучайно жодинские болельщики назвали Оганесяна лучшим игроком клуба по итогам чемпионата. И неслучайно после такого сезона он Жодино покинул. Сказал, правда, не «прощай», а «до свидания» — хотя бы за то, что заработал себе имя, которого и близко не было в минувшее межсезонье.

Источник: Прессбол

6. Рафаэль ЛЕДЕСМА



Пять забитых мячей, три из них — прямыми ударами со штрафных, столько же — победных. Это уже статистика, с прекрасной стороны характеризующая игрока, если иметь ввиду, что представляет он, по сути, середняка первенства. А еще показывает, что не всегда уровень соперничества предъявляет к футболистам высокие требования по части физической подготовки. Невооруженным глазом виден лишний вес Ледесмы — и ничего страшного. Он почти всюду поспевает и берет свое отличным дриблингом. Креатив — в бразильской крови.

Источник: Прессбол

5. Боян ДУБАИЧ



Летний отрезок серб провел так себе, однако справедливо сказано: запоминается последнее. А что последнее? В восьми заключительных поединках Боян забил восемь мячей, трижды отличившись дублями. Причем в ворота кого — и это самое последнее, что обязано запомниться! Два голевых отличия едва не лишили борисовского БАТЭ в Городее золотых медалей. Словом, зависимость крепкой городейской команды от Дубаича все же велика. Для нашей лиги это, безусловно, исполнитель с приставкой «топ».

Источник: Прессбол

4. Мирко ИВАНИЧ



Все же самые яркие встречи Иванич провел за БАТЭ не в чемпионате, а на евроарене. Пожалуй, это и комплимент футболисту, который, по общему мнению, оправдал-таки вложенный в него миллион. Важнее тянуть на себя одеяло тогда, когда клубу это нужно больше всего. Во многом благодаря ему у борисовчан есть то, что есть, — осень Лиги Европы. В высшей лиги Мирко держал марку, не позволяя себе опуститься ниже определенного уровня.

Источник: Прессбол

3. Александр НОЙОК



Цифровые показатели, возможно, не до конца отразят значимость украинского легионера для «Динамо». Так или иначе, а именно он цементировал центр поля. Он во всех отношениях являлся системообразующим игроком команды. Защита оппонента прекрасно знает, от кого исходит основная опасность в динамовских рядах. Стягивая на себя по несколько опекунов, он мог освободить пространство для одноклубников. Да что там: по сравнению с собой прошлогодним Александр предстал совершенно другим игроком.

Источник: Прессбол

2. Неманья МИЛУНОВИЧ



Число ошибок Милуновича под конец сезона, безусловно, возросло. Их даже конкретизировать не надо, поскольку таковых не одна-две. Но есть и многое другое, что необходимо учитывать. Как был, так и остался серб ключевым столпом в оборонительных борисовских порядках. Нет даже среди его партнеров, при всем к ним уважении, тех, кто бы мог сколько-нибудь равноценно заменить Неманью. Гайдучик и в 28 лет тушуется против маститых визави, Пикка и Булята, прямо скажем, даже несерьезно вспоминать. Как бы ни был сбалансирован состав «желто-синих», Милунович — одна из фигур, которые почти незаменимы.

Источник: Прессбол

1. Леандро ТОРРЕС



«Брестчанин» не принял участия лишь в трех матчах команды в этом сезоне. Он забил десять мячей. Он отдал пять результативных передач. Стал лучшим по системе «гол+пас» среди легионеров. Стал лучшим в традиционном рейтинге «ПБ» по средней оценке за чемпионат. Какие еще нужны доводы, чтобы видеть в Торреса футболиста, заслуживающего первой позиции в данном топе?