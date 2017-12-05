Топ легионеров чемпионата Беларуси-2017
Да, спорно. Кстати, кем заполнить десятку?
Да, спорно. Кстати, кем заполнить десятку?
8. Артем МИЛЕВСКИЙ
Пришествие в наш чемпионат урожденного белоруса — в любом случае событие. Даже если позади лучшие годы в карьере и он уже не тот. Хотя в принципе тот. В Артеме на поле легко угадывался исполнитель, прошедший европейские футбольные университеты. На фоне и без звездного состава «Динамо», который едва ли намного слабее, чем у тройки призеров, нападающий выделялся настолько, что смог вытеснить из стартовой обоймы Джоэля Фамейе. А оказаться выше в топе помешал первый круг, который Милевский не провел в динамовской форме.
7. Камо ОГАНЕСЯН
25-летний армянин, думается, мог бы усилить любого из тройки призеров и даже закрепиться в их стартовом составе. Правый полузащитник стал поистине находкой, ведь при нем было все: скорость, незаурядная техника; а еще и органичная интеграция в коллектив. Неслучайно жодинские болельщики назвали Оганесяна лучшим игроком клуба по итогам чемпионата. И неслучайно после такого сезона он Жодино покинул. Сказал, правда, не «прощай», а «до свидания» — хотя бы за то, что заработал себе имя, которого и близко не было в минувшее межсезонье.
6. Рафаэль ЛЕДЕСМА
Пять забитых мячей, три из них — прямыми ударами со штрафных, столько же — победных. Это уже статистика, с прекрасной стороны характеризующая игрока, если иметь ввиду, что представляет он, по сути, середняка первенства. А еще показывает, что не всегда уровень соперничества предъявляет к футболистам высокие требования по части физической подготовки. Невооруженным глазом виден лишний вес Ледесмы — и ничего страшного. Он почти всюду поспевает и берет свое отличным дриблингом. Креатив — в бразильской крови.
5. Боян ДУБАИЧ
Летний отрезок серб провел так себе, однако справедливо сказано: запоминается последнее. А что последнее? В восьми заключительных поединках Боян забил восемь мячей, трижды отличившись дублями. Причем в ворота кого — и это самое последнее, что обязано запомниться! Два голевых отличия едва не лишили борисовского БАТЭ в Городее золотых медалей. Словом, зависимость крепкой городейской команды от Дубаича все же велика. Для нашей лиги это, безусловно, исполнитель с приставкой «топ».
4. Мирко ИВАНИЧ
Все же самые яркие встречи Иванич провел за БАТЭ не в чемпионате, а на евроарене. Пожалуй, это и комплимент футболисту, который, по общему мнению,
3. Александр НОЙОК
Цифровые показатели, возможно, не до конца отразят значимость украинского легионера для «Динамо». Так или иначе, а именно он цементировал центр поля. Он во всех отношениях являлся системообразующим игроком команды. Защита оппонента прекрасно знает, от кого исходит основная опасность в динамовских рядах. Стягивая на себя по несколько опекунов, он мог освободить пространство для одноклубников. Да что там: по сравнению с собой прошлогодним Александр предстал совершенно другим игроком.
2. Неманья МИЛУНОВИЧ
Число ошибок Милуновича под конец сезона, безусловно, возросло. Их даже конкретизировать не надо, поскольку таковых не
1. Леандро ТОРРЕС
«Брестчанин» не принял участия лишь в трех матчах команды в этом сезоне. Он забил десять мячей. Он отдал пять результативных передач. Стал лучшим по системе «гол+пас» среди легионеров. Стал лучшим в традиционном рейтинге «ПБ» по средней оценке за чемпионат. Какие еще нужны доводы, чтобы видеть в Торреса футболиста, заслуживающего первой позиции в данном топе?