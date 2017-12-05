Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании.
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании.
Ниже предлагаем вашему вниманию результаты жеребьёвки.
1/8 финала Кубка Испании.
«Форментера» — «Алавес»
«Льейда» — «Атлетико»
«Нумансия» — «Реал»
«Сельта» — «Барселона»
«Кадис» — «Севилья»
«Леганес» — «Вильярреал»
«Лас-Пальмас» — «Валенсия»
«Депортиво» — «Леванте».
Первые матчи будут сыграны 3 января 2018 года, а ответные 10 января 2018 года. Об этом сообщается на официальной странице Королевской испанской футбольной федерации в «твиттере».
Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона», которая в финале сезона-2016/17 обыграла «Алавес» (3:1).