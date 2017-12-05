Казахстанец признан тренером года в Литве
Казахстанский тренер Владимир Чебурин, возглавляющий «Судуву», признан лучшим тренером года в Литве, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Литвы (LFF).
Казахстанский тренер Владимир Чебурин, возглавляющий «Судуву», признан лучшим тренером года в Литве, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Литвы (LFF).
Напомним, в этом году Чебурин привел «Судуву» к первому чемпионству в ее истории — в заключительном матче национального первенства команда из Мариямполе обыграла своего главного соперника — вильнюсский «Жальгирис» (3:0) — и опередила его в итоговой турнирной таблице на четыре очка.
Также «Судува» вполне успешно выступила в Лиге Европы, дойдя до раунда
Владимир Чебурин возглавил «Судуву» в прошлом году. Ранее казахстанский специалист работал с карагандинским «Шахтером», «Окжетпесом» и литовской «Круоей».