Месси отказал «Манчестер Сити», предлагавшему 100 млн евро бонусов и 50 млн в год

В конце ноября «Барселона» официально объявила о продлении контракта с Месси до окончания сезона-2020/21. Согласно информации СМИ, зарплата 30-летнего аргентинского нападающего по новому соглашению составила 42 миллиона евро.

По информации издания, руководство английского клуба пыталось перехватить инициативу в переговорах с Месси и предложило ему контракт с годовой зарплатой в 50 млн евро и еще 100 миллионов бонусов за подписание соглашения, но футболист «Барселоны» оставил предложение без ответа.