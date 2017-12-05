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14:59 (мск), источник: Р-Спорт

Месси отказал «Манчестер Сити», предлагавшему 100 млн евро бонусов и 50 млн в год

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси не стал рассматривать предложение английского «Манчестер Сити», который готов был заплатить аргентинцу 100 миллионов евро в качестве подъемных за подписание контракта, сообщает Marca.

Источник: Reuters

В конце ноября «Барселона» официально объявила о продлении контракта с Месси до окончания сезона-2020/21. Согласно информации СМИ, зарплата 30-летнего аргентинского нападающего по новому соглашению составила 42 миллиона евро.

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По информации издания, руководство английского клуба пыталось перехватить инициативу в переговорах с Месси и предложило ему контракт с годовой зарплатой в 50 млн евро и еще 100 миллионов бонусов за подписание соглашения, но футболист «Барселоны» оставил предложение без ответа.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и, по сведениям прессы, благодаря новому контракту стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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