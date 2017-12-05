Месси отказал «Манчестер Сити», предлагавшему 100 млн евро бонусов и 50 млн в год
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
В конце ноября «Барселона» официально объявила о продлении контракта с Месси до окончания сезона-2020/21. Согласно информации СМИ, зарплата 30-летнего аргентинского нападающего по новому соглашению составила 42 миллиона евро.
По информации издания, руководство английского клуба пыталось перехватить инициативу в переговорах с Месси и предложило ему контракт с годовой зарплатой в 50 млн евро и еще 100 миллионов бонусов за подписание соглашения, но футболист «Барселоны» оставил предложение без ответа.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и, по сведениям прессы, благодаря новому контракту стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.