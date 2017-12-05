В Германии ограбили особняк знаменитого футболиста Оливера Кана

Инцидент, подробности которого не раскрываются, произошел еще 12 ноября, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает издание Focus. Самого 48-летнего спортсмена, как и членов его семьи, в момент ограбления дома не было.

Оливер Кан начал свою карьеру в 1987 году в клубе «Карлсруэ», а в 1994 году перешел в «Баварию», за которую до 2008 года провел 606 матчей. Также в период с 1995 по 2006 годы он защищал цвета национальной сборной Германии, в составе которой стал лучшим игроком чемпионата мира 2002 года. В настоящее время Кан работает телекомментатором.