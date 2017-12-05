Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
«Ливерпуль» встретится с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии
Прошла жеребьевка третьего раунда Кубка Англии.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Прошла жеребьевка третьего раунда Кубка Англии.
На этой стадии турнира состоится матч между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Отметим, что «Халл Сити», который накануне расстался с главным тренером Леонидом Слуцким, сыграет с победителем пары «Блэкберн» — «Крю Александра».
«Ливерпуль» — «Эвертон»
«Ноттингем Форест» — «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти»
«Тоттенхэм» — «Уимблдон»
«Манчестер Сити» — «Бернли»
«Норвич» — «Челси»
«Халл Сити» — «Блэкберн» или «Крю Александра».
Матчи пройдут 6 и 7 января.