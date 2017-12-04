Почему уход Слуцкого из «Халла» — не поражение
Обозреватель «СЭ» считает, что, несмотря на отставку, российский тренер далеко не до конца реализовал свой потенциал в одной из ведущих западных лиг.
Обозреватель «СЭ» считает, что, несмотря на отставку, российский тренер далеко не до конца реализовал свой потенциал в одной из ведущих западных лиг.
Игорь РАБИНЕР из Манчестера
ОПЫТ, КАКОЙ НЕ КУПИШЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ
На матч «Халла» я так или иначе поеду, вот только теперь — без Слуцкого. Когда на пятой добавленной минуте выездной встречи с «Шеффилд Уэнсдей» капитан «тигров» Майкл Доусон сравнял счет, подумалось, что эта сумасшедшая развязка, этот корявенький, не получившийся в
Увы, это оказалось не так. Путь первопроходца оборвался на отметке в 20 матчей в чемпионшип (плюс еще один — в Кубке лиги). До полного круга не хватило еще трех встреч. В России это были бы две трети чемпионата — вот он каков, этот марафон.
Убежден: несмотря на досрочный уход, Слуцкий — большой молодец, что решился на английское приключение. На его месте девять тренеров из десяти никуда бы не сорвались с теплого места в ЦСКА, откуда его, трехкратного чемпиона, никто не просил. Но он ушел в неизвестность, один (семья осталась в Москве) уехал в неизвестность — сначала учить язык, потом искать работу и, наконец, тренировать в чемпионшип. В клубе, который расстался почти со всей прошлогодней заявкой (даже не стартовым составом!). С зарплатой, которая вчетверо (!) уступала той, что была в ЦСКА.
Впрочем, стоит ли всему этому удивляться, если вспомнить биографию Слуцкого? В 1993 году 22-летний аспирант Волгоградского инфизкульта, золотой медалист и краснодипломник, пришел тренировать детишек в затрапезную местную ДЮСШ-11, в которой сам
За следующие 23 года он проделает путь из таких футбольных низов в трехкратные чемпионы и двукратные обладатели Кубка России, в главные тренеры национальной сборной. А потом — в Англию. Предисловие к моей книге о Слуцком называлась — «С лица необщим выраженьем». Оно, это «выраженье», и погнало этого непохожего ни на кого человека тропой, ступить на которую больше не решился бы никто.
Каждый шажок на этом пути — победа. Даже поражения и отставка. Потому что обретен совершенно фантастический опыт, который нигде не купишь, а в копилку тренерского и человеческого (а одно от другого неотделимо) багажа Слуцкого он ляжет очень увесистой монетой. Теперь ему известно:
1. Как вести каждодневную работу с игроками на английском языке — и объяснять тактические нюансы, и шутить с игроками (без этого метод Слуцкого невозможен), и «строить» их. Уверен, что никаких комплексов на этот счет у него больше нет: языковая пробка пробита раз и навсегда.
2. Как строить — уже без кавычек — команду с абсолютного нуля, при том что заранее он об этом не знал, и футболисты исчезали из команды во время трансферного окна, как те десять негритят.
3. Каков менталитет английских команд и футболистов и чем он отличается от нашего.
4. Как, несмотря на не слишком удачные результаты, завоевать любовь и уважение болельщиков провинциального английского клуба, которые до последнего посвящали Слуцкому позитивные песни. И это — при их же давней ненависти к руководству клуба, нанявшему нашего тренера!
5. Как четыре месяца работать в режиме, когда матчи, за исключением перерывов на сборные, — чуть ли не каждый третий день; как восстанавливать игроков и, что важно, эмоционально восстанавливаться самому.
6. Как в зарубежном клубе завоевать уважение футболистов, один из которых, вчера еще никому не известный юниор, а сейчас лучший бомбардир команды Боуэн, меньше чем за неделю до отставки Слуцкого забивает гол — и бежит за бровку обнимать тренера.
Этот реестр новых познаний, которые наверняка пригодятся тренеру в дальнейшем, можно продолжать. Карьера Слуцкого в самом разгаре, ему всего 46 лет. И с Англией, попробовав ее на вкус, он прощаться явно не собирается — навсегда уж точно. Вполне допускаю, что, если вариант с работой в системе «Челси» в силе, Слуцкий им воспользуется, познав английский футбол, да еще и с приставкой «топ», с другой стороны.
А может, и предложение из той же Британии приспеет. Потому что достаточно почитать реакцию и тамошних журналистов, и болельщиков на его уход, чтобы понять: английская общественность не обвиняет Слуцкого в неудачах «Халла». Да,
1 декабря в Кремле на жеребьевке ЧМ-2018 я разговаривал с английскими журналистами о еще не ушедшем тогда из «Халла» Слуцком. И
РЭДНЕДЖ ВСЕ ЗНАЛ НАПЕРЕД
Более того, наиболее искушенные люди понимали все с самого начала. Даже тогда, когда о том, как все обернется в будущем, не ведал и сам Слуцкий. Прихожу к такому выводу, перечитывая свое интервью с одним из самых опытных и знаменитых английских футбольных журналистов Киром Рэднеджем. Беседовали мы с ним в середине июня, в
— Это эксцентрично!
«Ему не дали всего необходимого». Реакция болельщиков «Халла» на увольнение Слуцкого.
Вот так. Абсолютно все, о чем говорил Рэднедж (и о чем явно не знал Слуцкий, соглашаясь на предложение отца и сына Алламов), сбылось. Поддержка «местных людей» у него была — своей открытостью и дружелюбием тренер смог ее завоевать. Но все остальное оказалось явью.
Признаться, очень надеялся, что как раз не самая большая близость между Алламами и клубом, тот факт, что они воспринимают «Халл» сугубо как
Но держаться за место, лишь бы «сорвать» деньги — не в стиле Слуцкого, в отличие от многих других современных тренеров. Собственно, уходом без
Поскольку информация на клубном сайте оповестила о его уходе по взаимной договоренности, и с обеих сторон в адрес друг друга последовали исключительно комплименты, договорились они легко. И вновь болельщики принялись сочувствовать Слуцкому и проклинать владельцев…
А еще сильнее впечатляет в этой связи его показатель в графе «забитые мячи». С 34 голами «тигры» занимают третье место — после лидера чемпионшип «Вулверхэмптона» и опережающего их всего на мяч «Ипсвича». Вот только по пропущенным — все наоборот. Столько же — 37 — у «Болтона», на один больше — у замыкающих таблицу «Сандерленда» и «Бартона».
Налицо огромный дисбаланс. Чего Слуцкому точно не удалось — это нащупать гармонию между атакой и обороной. Но как это было сделать, если после летних распродаж вся защита, помимо
Может,
В последние перед отставкой дни Слуцкий заговорил так, что появилось предощущение отставки. «Если мое тело скажет, что пора остановиться, я это сделаю. После поражения от “Бристоль Сити” почувствовал
Думаю, то поражение и стало хоть и предпоследней, но очень важной каплей. Я смотрел тот матч — и первый час наслаждался игрой «Халла», который уверенно вел — 2:0, здорово контролировал мяч и встречу в целом. После второго гола, как я уже говорил, Боуэн (обязанный Слуцкому всем) и его партнеры побежали делить радость с тренером. Но стоило допустить одну ошибку на выходе вратарю Макгрегору, вытащившему предыдущую встречу в Миллуолле (0:0), как «Халл» вдруг рассыпался. Из ничего! За последние полчаса 2:0 превратились в 2:3. В матче, перед которым уже начались разговоры о возможном уходе российского специалиста.
Такая перемена — причем уже далеко не первая — по ходу матча все сказала о том, насколько психологически неуютно чувствуют себя «тигры». И в общем последний матч мало что в этом плане изменил. «Халл» вел в Шеффилде, но пропустил на 70-й и 85-й. На последних минутах с его защитой начинало твориться
В РОССИЮ ОН ВСЕГДА УСПЕЕТ
В середине июля после матча за Суперкубок России мы беседовали с Авраамом Грантом, который много лет работал в Англии (в том числе в чемпионшип), доходил до финала Лиги чемпионов и при этом отлично знаком со Слуцким. Израильский тренер и очень мудрый человек рассуждал:
— Давно знаю Леонида, он очень амбициозен и готов учиться. Мне очень нравится его подход к жизни, в том числе и применяемый сейчас в Англии.
— Думаю, Леонид знает, что он работает в бизнесе, где ты настолько хорош, насколько хороши твои последние результаты, — улыбнувшись, продолжил Грант. — Это игра, в которой тебя судят по результату, и ты должен это принимать. Английский футбол — другой, чем российский, и требуется время, чтобы в него погрузиться. Могу сказать, что интенсивность в чемпионшипе очень высока. Он может вернуть «Халл» в АПЛ, но это точно не будет легко. В чемпионшип много хороших команд и больших имен.
Гранту тогда и в голову не могло прийти, что Алламы, вроде желавшие вернуться в
Боуэна «сделал» Слуцкий (и если этот парень станет звездой и попадет в сборную, он обязательно еще много раз вспомнит о первом человеке, который доверил ему в большом футболе), а еще по мастерству выделялись двое — Эрнандес и Грощицки. Но форвард, сделавший
…Вот еще одна цитата — простите, что довольно обширная — из того интервью Гранта. Правда, речь там шла не о Слуцком, а о Смолове и его гипотетическом отъезде за рубеж, но не суть.
— Еще пару лет назад я говорил вам в интервью: российскому футболу и футболистам не приносит пользы, что никто из них не выступает за рубежом. Жизнь, в том числе и выступления сборной и клубов на международной арене, показывает, что так и есть, и ничего в этом смысле не поменялось. Даже из Испании, производящей огромное количество талантов и имеющей
Россияне остаются дома, они довольны деньгами, которые здесь получают. Они не понимают, что если осмелятся поехать за рубеж, то с
Люди должны пробовать себя за границей. Даже тем футболистам других национальных сборных, которые приезжают играть в Россию, это приносит больше пользы, чем россиянам, которые из своей страны не уезжают. Потому что первые адаптируются в новой среде, а вторые не выходят из привычной зоны комфорта.
В этих словах — суть той огромной пользы, которую получил Слуцкий как тренер и личность за месяцы во главе «Халла». Ни на секунду не сомневаюсь, что нам еще предоставится не одна возможность это оценить.
Что же касается ближайшего будущего самого тренера, то надеюсь, что в Англии — где знают цену всему, что произошло в «Халле» — ему предоставят второй шанс. И обстоятельства будут более благополучными, чем у семьи Алламов. Слуцкому уже не придется начинать все с нуля, изучать на ходу совершенно новый для него футбол и работать за два месяца с тремя разными составами.
В Россию он всегда успеет. И всегда будет востребован в ней на высшем уровне. .