Почему уход Слуцкого из «Халла» — не поражение

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь РАБИНЕР из Манчестера

ОПЫТ, КАКОЙ НЕ КУПИШЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ

Давным-давно обвел в календаре дату — 9 декабря, и уже три месяца находился в ее предвкушении. На этот день в Кингстон-апон-Халле назначен матч «Халл» — «Брентфорд», и после игр Лиги чемпионов в Манчестере и Ливерпуле планировал заехать в Халл, к Слуцкому. И впервые увидеть в деле его английскую команду — да и вообще чемпионшип — вживую. И поболеть за первого нашего тренера в Англии, каждая новая эпопея в карьере которого для меня, автора его биографии, — словно ее мысленное продолжение.

На матч «Халла» я так или иначе поеду, вот только теперь — без Слуцкого. Когда на пятой добавленной минуте выездной встречи с «Шеффилд Уэнсдей» капитан «тигров» Майкл Доусон сравнял счет, подумалось, что эта сумасшедшая развязка, этот корявенький, не получившийся в общем-то удар, эта пара сантиметров, благодаря которым прискакавший в штангу мяч решил заползти от нее в ворота, спасли нашего тренера от отставки.

Увы, это оказалось не так. Путь первопроходца оборвался на отметке в 20 матчей в чемпионшип (плюс еще один — в Кубке лиги). До полного круга не хватило еще трех встреч. В России это были бы две трети чемпионата — вот он каков, этот марафон.

Убежден: несмотря на досрочный уход, Слуцкий — большой молодец, что решился на английское приключение. На его месте девять тренеров из десяти никуда бы не сорвались с теплого места в ЦСКА, откуда его, трехкратного чемпиона, никто не просил. Но он ушел в неизвестность, один (семья осталась в Москве) уехал в неизвестность — сначала учить язык, потом искать работу и, наконец, тренировать в чемпионшип. В клубе, который расстался почти со всей прошлогодней заявкой (даже не стартовым составом!). С зарплатой, которая вчетверо (!) уступала той, что была в ЦСКА.

Впрочем, стоит ли всему этому удивляться, если вспомнить биографию Слуцкого? В 1993 году 22-летний аспирант Волгоградского инфизкульта, золотой медалист и краснодипломник, пришел тренировать детишек в затрапезную местную ДЮСШ-11, в которой сам когда-то занимался футболом. С разрушенным стадионом, вообще без раздевалок. Он сам писал объявления о наборе, а мама ходила и расклеивала их по соседним подъездам.

За следующие 23 года он проделает путь из таких футбольных низов в трехкратные чемпионы и двукратные обладатели Кубка России, в главные тренеры национальной сборной. А потом — в Англию. Предисловие к моей книге о Слуцком называлась — «С лица необщим выраженьем». Оно, это «выраженье», и погнало этого непохожего ни на кого человека тропой, ступить на которую больше не решился бы никто.

Каждый шажок на этом пути — победа. Даже поражения и отставка. Потому что обретен совершенно фантастический опыт, который нигде не купишь, а в копилку тренерского и человеческого (а одно от другого неотделимо) багажа Слуцкого он ляжет очень увесистой монетой. Теперь ему известно:

1. Как вести каждодневную работу с игроками на английском языке — и объяснять тактические нюансы, и шутить с игроками (без этого метод Слуцкого невозможен), и «строить» их. Уверен, что никаких комплексов на этот счет у него больше нет: языковая пробка пробита раз и навсегда.

2. Как строить — уже без кавычек — команду с абсолютного нуля, при том что заранее он об этом не знал, и футболисты исчезали из команды во время трансферного окна, как те десять негритят.

3. Каков менталитет английских команд и футболистов и чем он отличается от нашего.

4. Как, несмотря на не слишком удачные результаты, завоевать любовь и уважение болельщиков провинциального английского клуба, которые до последнего посвящали Слуцкому позитивные песни. И это — при их же давней ненависти к руководству клуба, нанявшему нашего тренера!

5. Как четыре месяца работать в режиме, когда матчи, за исключением перерывов на сборные, — чуть ли не каждый третий день; как восстанавливать игроков и, что важно, эмоционально восстанавливаться самому.

6. Как в зарубежном клубе завоевать уважение футболистов, один из которых, вчера еще никому не известный юниор, а сейчас лучший бомбардир команды Боуэн, меньше чем за неделю до отставки Слуцкого забивает гол — и бежит за бровку обнимать тренера.

Этот реестр новых познаний, которые наверняка пригодятся тренеру в дальнейшем, можно продолжать. Карьера Слуцкого в самом разгаре, ему всего 46 лет. И с Англией, попробовав ее на вкус, он прощаться явно не собирается — навсегда уж точно. Вполне допускаю, что, если вариант с работой в системе «Челси» в силе, Слуцкий им воспользуется, познав английский футбол, да еще и с приставкой «топ», с другой стороны.

А может, и предложение из той же Британии приспеет. Потому что достаточно почитать реакцию и тамошних журналистов, и болельщиков на его уход, чтобы понять: английская общественность не обвиняет Слуцкого в неудачах «Халла». Да, какие-то неудачные решения тренер, конечно, принимал — учитывая и формировавшуюся на ходу команду, возможностей которой он не мог знать, и то, что он только пришел в чемпионшип и только начал его познавать. Но главные причины крылись не в тренере, и это очевидно всем.

1 декабря в Кремле на жеребьевке ЧМ-2018 я разговаривал с английскими журналистами о еще не ушедшем тогда из «Халла» Слуцком. И четыре-пять коллег, только что возмущавшихся решением Гэри Линекера вести церемонию, невзирая на то, что лучший снайпер ЧМ-86 и ведущий Match of the Day много лет был одним из самых яростных критиков ФИФА, о Слуцком высказались позитивно. Резюме такое: это хороший тренер и человек, и у людей оставит о себе добрую память. Но оказался в ненужное время в неправильном месте.

РЭДНЕДЖ ВСЕ ЗНАЛ НАПЕРЕД

Более того, наиболее искушенные люди понимали все с самого начала. Даже тогда, когда о том, как все обернется в будущем, не ведал и сам Слуцкий. Прихожу к такому выводу, перечитывая свое интервью с одним из самых опытных и знаменитых английских футбольных журналистов Киром Рэднеджем. Беседовали мы с ним в середине июня, в пресс-центре стадиона на Крестовском острове после матча Россия — Новая Зеландия. Слуцкий на тот момент еще не успел провести с «Халлом» ни одной тренировки. Я попросил коллегу оценить назначение, и Рэднедж, подбирая точное слово, ответил:

— Это эксцентрично! Чемпион-лига — достаточно специфичный турнир, который нужно понимать. И Слуцкому понадобится очень большая поддержка со стороны клуба и местных людей. Будет очень интересно посмотреть, что из этого получится. «Халлу» в какой-то мере не повезло с вылетом, и такие команды находятся психологически в очень непростой ситуации. К тому же у него проблемы с владельцем, который давно болеет и пытается продать клуб. Кроме того, у него давние разногласия с болельщиками. В общем, там много непростых моментов внутри клуба. Так что для Слуцкого «Халл» — это очень большой вызов.

«Ему не дали всего необходимого». Реакция болельщиков «Халла» на увольнение Слуцкого.

Вот так. Абсолютно все, о чем говорил Рэднедж (и о чем явно не знал Слуцкий, соглашаясь на предложение отца и сына Алламов), сбылось. Поддержка «местных людей» у него была — своей открытостью и дружелюбием тренер смог ее завоевать. Но все остальное оказалось явью.

Признаться, очень надеялся, что как раз не самая большая близость между Алламами и клубом, тот факт, что они воспринимают «Халл» сугубо как бизнес-проект, может удержать их от отставки Слуцкого. Ведь она означала и необходимость выплаты какой-то компенсации ему и штабу, а также потраченные деньги на наем их сменщиков.

Но держаться за место, лишь бы «сорвать» деньги — не в стиле Слуцкого, в отличие от многих других современных тренеров. Собственно, уходом без каких-либо дополнительных условий из ЦСКА, где он мог бы еще работать и работать, Леонид Викторович показал это в полной мере. Почувствовал, что ему больше неинтересно, — и легко бросил примерно полуторамиллионный (в евро) контракт, подтвердив слова, сказанные мне в свое время Евгением Гинером: «Есть рабы денег, а есть люди, которые хотят зарабатывать, чтобы было легче жить. Леонид Викторович — из таких, а не из рабов денег».

Поскольку информация на клубном сайте оповестила о его уходе по взаимной договоренности, и с обеих сторон в адрес друг друга последовали исключительно комплименты, договорились они легко. И вновь болельщики принялись сочувствовать Слуцкому и проклинать владельцев…

Начиналось-то все оптимистично. Ничья в Бирмингеме с одним из фаворитов лиги «Астон Виллой», разгром «Бертона»… Кстати, при всех проблемах «Халл» одержал три крупные победы. Для клуба, находящегося в трех очках от зоны вылета, — немало.

А еще сильнее впечатляет в этой связи его показатель в графе «забитые мячи». С 34 голами «тигры» занимают третье место — после лидера чемпионшип «Вулверхэмптона» и опережающего их всего на мяч «Ипсвича». Вот только по пропущенным — все наоборот. Столько же — 37 — у «Болтона», на один больше — у замыкающих таблицу «Сандерленда» и «Бартона».

Налицо огромный дисбаланс. Чего Слуцкому точно не удалось — это нащупать гармонию между атакой и обороной. Но как это было сделать, если после летних распродаж вся защита, помимо ветерана-капитана Доусона, экс-партнера Романа Павлюченко по «Тоттенхэму», — сплошь молодняк? Хоть кем-то из братьев Березуцких его разбавляй.

Может, из-за безусой обороны, а возможно, и по каким-то другим причинам на «Халл» обрушился такой рок мячей, пропущенных в самых концовках, что даже «Спартаку» образца двух первых месяцев этого сезона такое не снилось. Кто-то подсчитал, что, если бы не голы после 85-й минуты, «тигры» шли бы сейчас четвертыми. Но футбол-то — он состоит из 90 плюс добавленное время.

В последние перед отставкой дни Слуцкий заговорил так, что появилось предощущение отставки. «Если мое тело скажет, что пора остановиться, я это сделаю. После поражения от “Бристоль Сити” почувствовал что-то похожее, но решил продолжить работу».

Думаю, то поражение и стало хоть и предпоследней, но очень важной каплей. Я смотрел тот матч — и первый час наслаждался игрой «Халла», который уверенно вел — 2:0, здорово контролировал мяч и встречу в целом. После второго гола, как я уже говорил, Боуэн (обязанный Слуцкому всем) и его партнеры побежали делить радость с тренером. Но стоило допустить одну ошибку на выходе вратарю Макгрегору, вытащившему предыдущую встречу в Миллуолле (0:0), как «Халл» вдруг рассыпался. Из ничего! За последние полчаса 2:0 превратились в 2:3. В матче, перед которым уже начались разговоры о возможном уходе российского специалиста.

Такая перемена — причем уже далеко не первая — по ходу матча все сказала о том, насколько психологически неуютно чувствуют себя «тигры». И в общем последний матч мало что в этом плане изменил. «Халл» вел в Шеффилде, но пропустил на 70-й и 85-й. На последних минутах с его защитой начинало твориться что-то невообразимое. Сравните с обороной его ЦСКА (Лигу чемпионов последних лет не берем) в матчах чемпионата России — все с точностью до наоборот.

В РОССИЮ ОН ВСЕГДА УСПЕЕТ

В середине июля после матча за Суперкубок России мы беседовали с Авраамом Грантом, который много лет работал в Англии (в том числе в чемпионшип), доходил до финала Лиги чемпионов и при этом отлично знаком со Слуцким. Израильский тренер и очень мудрый человек рассуждал:

— Давно знаю Леонида, он очень амбициозен и готов учиться. Мне очень нравится его подход к жизни, в том числе и применяемый сейчас в Англии. Кто-то другой приехал бы в последний момент, думая, что поймет все с наскока. Но он решил готовить себя к премьер-лиге постепенно и фундаментально. В конце концов, он оставил в Москве семью, а одному быть в чужой стране не так просто. Знаю, что и ему сделать это было сложно. Но он знал, на что идет, и мне очень симпатичен его настрой.



— Думаю, Леонид знает, что он работает в бизнесе, где ты настолько хорош, насколько хороши твои последние результаты, — улыбнувшись, продолжил Грант. — Это игра, в которой тебя судят по результату, и ты должен это принимать. Английский футбол — другой, чем российский, и требуется время, чтобы в него погрузиться. Могу сказать, что интенсивность в чемпионшипе очень высока. Он может вернуть «Халл» в АПЛ, но это точно не будет легко. В чемпионшип много хороших команд и больших имен.

Гранту тогда и в голову не могло прийти, что Алламы, вроде желавшие вернуться в премьер-лигу и получившие (как и любая вылетающая из нее команда) 40-миллионный финансовый парашют, до конца августа избавятся от всего состава, а приобретут в основном свободных агентов, из которых по мастерству выделялся разве что швед Ларссон.

Боуэна «сделал» Слуцкий (и если этот парень станет звездой и попадет в сборную, он обязательно еще много раз вспомнит о первом человеке, который доверил ему в большом футболе), а еще по мастерству выделялись двое — Эрнандес и Грощицки. Но форвард, сделавший хет-трик в ворота «Бертона», получил серьезную травму, а равноценно заменить его было некем. А польский хавбек в последнее время сдал и начал выходить только на замену. С поляками у Слуцкого в карьере не особо складывалось (вспомнить хотя бы конфликт с Горавски в «Москве»), тут, казалось, все будет иначе, но концовка тоже получилась «за упокой».

…Вот еще одна цитата — простите, что довольно обширная — из того интервью Гранта. Правда, речь там шла не о Слуцком, а о Смолове и его гипотетическом отъезде за рубеж, но не суть.

— Еще пару лет назад я говорил вам в интервью: российскому футболу и футболистам не приносит пользы, что никто из них не выступает за рубежом. Жизнь, в том числе и выступления сборной и клубов на международной арене, показывает, что так и есть, и ничего в этом смысле не поменялось. Даже из Испании, производящей огромное количество талантов и имеющей топ-чемпионат, люди едут за границу!



Россияне остаются дома, они довольны деньгами, которые здесь получают. Они не понимают, что если осмелятся поехать за рубеж, то с какого-то момента начнут зарабатывать еще больше, но при этом это будут не только деньги! Они увидят другой футбол, будут пробиваться в нем, и это очень хорошо для развития их личностей.



Люди должны пробовать себя за границей. Даже тем футболистам других национальных сборных, которые приезжают играть в Россию, это приносит больше пользы, чем россиянам, которые из своей страны не уезжают. Потому что первые адаптируются в новой среде, а вторые не выходят из привычной зоны комфорта.

В этих словах — суть той огромной пользы, которую получил Слуцкий как тренер и личность за месяцы во главе «Халла». Ни на секунду не сомневаюсь, что нам еще предоставится не одна возможность это оценить.

Что же касается ближайшего будущего самого тренера, то надеюсь, что в Англии — где знают цену всему, что произошло в «Халле» — ему предоставят второй шанс. И обстоятельства будут более благополучными, чем у семьи Алламов. Слуцкому уже не придется начинать все с нуля, изучать на ходу совершенно новый для него футбол и работать за два месяца с тремя разными составами.