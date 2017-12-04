В «Реале» приняли решение приобрести форварда в январе, Икарди — приоритетная цель

Источник: AP 2017

В ходе беседы, которая продолжалась два с половиной часа, стороны обсуждали провальное выступление команды в первой части сезона и пытались найти решение проблемы.

В итоге Зидану и Санчесу удалось убедить Переса зимой выйти на трансферный рынок с целью купить или арендовать нападающего. Традиционно глава клуба был не в восторге от необходимости совершать трансферные сделки зимой, однако наставнику команды и гендиректору удалось его переубедить.

Отмечается, что главной целью «Королевского клуба» является форвард «Интера» Мауро Икарди. Мадридцы сделали выбор в пользу аргентинца, поскольку он, в отличие от Тимо Вернера («Лейпциг»), не заигран в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. При этом сделка по-прежнему считается маловероятной из-за высоких запросов «Интера» по Икарди (100 миллионов евро) и желания игрока завершить сезон в действующей команде, которая всерьез нацелена на чемпионский титул Италии.

Кроме того, «Реал» попробует подписать соглашение с вратарем «Атлетика» Кепой Аррисабалагой, чей контракт с басками истекает летом наступающего года. Также в ходе встречи стороны договорились не отбрасывать со счетов вариант с вероятной покупкой одного центрального защитника.