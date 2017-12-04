Арьен Роббен: Решение покинуть «Реал» — лучшее в моей карьере
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен отметил, что переход из «Реала» в мюнхенскую команду в 2009 году считал шагом назад.
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен отметил, что переход из «Реала» в мюнхенскую команду в 2009 году считал шагом назад.
Однако 33-летний голландец подчеркнул, что в итоге абсолютно не жалеет о своем переходе.
— Когда я был игроком «Реала», нашей целью был десятый кубок Лиги чемпионов. Это было и моей мечтой тоже, — цитирует AS Роббена. — Но за два года, что я провел в Мадриде, мы так и не сумели достичь этого, ведь были трудные времена для команды.
Был ли переход из «Реала» в «Баварию» шагом назад? Это не совсем так, но да, в