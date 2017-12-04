Арьен Роббен: Решение покинуть «Реал» — лучшее в моей карьере

— Когда я был игроком «Реала», нашей целью был десятый кубок Лиги чемпионов. Это было и моей мечтой тоже, — цитирует AS Роббена. — Но за два года, что я провел в Мадриде, мы так и не сумели достичь этого, ведь были трудные времена для команды.

Был ли переход из «Реала» в «Баварию» шагом назад? Это не совсем так, но да, в какой-то степени это ощущалось именно так. Я приехал из лучшего клуба в мире, а «Бавария» на тот момент еще не была настолько успешной в Европе. Я же хотел играть на высшем уровне, то есть я хотел бороться за победу в Лиге чемпионов. Это был трудный выбор, ведь я играл за один из самых больших клубов в мире. Уходя из «Реала» я отдавал себе отчет, что уже вряд ли туда вернусь. Но я хотел сделать этот шаг. И считаю его лучшим в своей карьере!