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23:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардьола избежал дисквалификации и не пропустит дерби с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола избежал дисквалификации со стороны Футбольной ассоциации Англии, сообщает Goal.

Источник: Reuters

Испанский специалист не будет наказан за свое поведение после матча 14-го тура премьер-лиги против «Саутгемптона» и сможет руководить командой во время матча с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, по окончании встречи испанский специалист вступил в перепалку с форвардом соперников Натаном Редмондом. Нападающий позже отметил, что Гвардьола не сказал ему «ничего обдиного», а сам рулевой «горожан» признался, что в том эпизоде «потерял контроль над собой».

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится 10 декабря на стадионе «Олд Траффорд». Встречу из-за дисквалификации пропустит полузящитник хозяев Поль Погба. Дерби мог пропустить и форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку, но английские футбольные власти не стали накладывать на него дисциплинарные санкции.

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