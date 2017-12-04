Гвардьола избежал дисквалификации и не пропустит дерби с «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола избежал дисквалификации со стороны Футбольной ассоциации Англии, сообщает Goal.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола избежал дисквалификации со стороны Футбольной ассоциации Англии, сообщает Goal.
Испанский специалист не будет наказан за свое поведение после матча 14-го тура
Напомним, по окончании встречи испанский специалист вступил в перепалку с форвардом соперников Натаном Редмондом. Нападающий позже отметил, что Гвардьола не сказал ему «ничего обдиного», а сам рулевой «горожан» признался, что в том эпизоде «потерял контроль над собой».
Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится 10 декабря на стадионе «Олд Траффорд». Встречу