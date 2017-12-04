Гвардьола избежал дисквалификации и не пропустит дерби с «МЮ»

Источник: Reuters

Испанский специалист не будет наказан за свое поведение после матча 14-го тура премьер-лиги против «Саутгемптона» и сможет руководить командой во время матча с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, по окончании встречи испанский специалист вступил в перепалку с форвардом соперников Натаном Редмондом. Нападающий позже отметил, что Гвардьола не сказал ему «ничего обдиного», а сам рулевой «горожан» признался, что в том эпизоде «потерял контроль над собой».