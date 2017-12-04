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20:10 (мск), источник: Советский спорт

«Просыпаюсь, а у меня 30 тысяч подписчиков!» История вратаря, забившего «Милану»

В воскресенье случилось футбольное чудо: «Беневенто» в чемпионате Италии сыграл 2:2 с «Миланом», а спасительной гол на 95-й минуте забил вратарь Альберто Бриньоли. Автор «Советского спорта» — о его удивительной судьбе.

Источник: Советский спорт

«Я ЗАКРЫЛ ГЛАЗА И ПРЫГНУЛ»

95-ая минута матча «Беневенто» — «Милан». Счет 1:2. Хозяева уже проиграли 14 первых матчей в национальном чемпионате (антирекорд в истории ТОП-5 первенств) и близки к поражению в 15-м. Но у них есть шанс спасти игру, ведь удалось заработать штрафной удар. И тогда со скамейки запасных хозяев послышались крики в сторону своего вратаря — его просили отправиться в чужую штрафную. Когда есть шанс, всегда им хочется воспользоваться по максимуму. И «Беневенто» это удалось — Альберто Бриньоли в красивом прыжке отправил мяч в сетку.

«Я услышал призывы со скамейки запасных отправиться в штрафную. И пошел туда, ведь терять нам было нечего. Когда на меня пошла подача, я закрыл глаза и прыгнул. Этот прыжок больше был похож на вратарский, чем на полевого игрока. Я даже не видел полета мяча! Рад, что мы прервали трехмесячную серию неудач. Считаю эгоистичным обсуждать только себя после такого матча — молодцы все», — так прокомментировал ситуацию сам Бриньоли.

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А уже на следующей день Бриньоли рассказал, что происходило в раздевалке: «Мне сказали, что я смотрелся как Альдо в фильме “Трое мужчин и нога”. И они правы. Наш президент Оресте Вигорито после матча плакал. Впервые я видел подобное. Мне нравится, что он с нами разговаривает как пожилой человек с людьми младшего поколения, а не как руководитель с подчиненными».

Гол сделал Бриньоли популярным. В частности, многократно увеличилось количество его подписчиков в социальных сетях. «Еще перед игрой у меня было 6000 подписчиков на Instagram. А теперь 32 000!», — сказал Бриньоли утром. Вечером их число еще возросло. Возможно, кто-то из читателей «Советского спорта» пробьет четвертый десяток.

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Грустно после гола Бриньоли было лишь фанатам «Милана». А также представителям клуба. Вне себя от злости был Дженнаро Гаттузо, проводивший дебютный матч на тренерском посту «россонери»: «Если бы меня пырнули ножом, было бы не так больно». Сказать ярко Гаттузо всегда умел. Но тут, очевидно, перебрал. Рино, да тогда мы с вами могли бы не разговаривать!

ЕМУ ОТКАЗАЛА «АТАЛАНТА», НО ПАПА НЕ ДАЛ ПРОПАСТЬ

Бриньоли родился в регионе Бергамо. Все талантливые мальчишки этого административного центра играют за «Аталанту». Но Альберто в свое время получил от клубной академии отказ. «Профессиональные молодежные секторы ищут ребят, которые уже готовы технически и физически», — объяснил Бриньоли, когда стал профессионалом. Он не был готов физически — был маленького роста. Но существенно вырос в 17−18 лет и сейчас его рост вполне пригодный для голкипера — 187 сантиметров. Кстати, вратарю 26 лет. Поэтому детство и юность Бриньоли прошло в клубе «Сарнико».

Футбол не был главной развлечением юного Бриньоли — куда больше мальчик увлекался велосипедом и лыжами. Но в итоге выбор пал на футбол. Любовь к велоспорту у Бриньоли совсем погасла после смерти Марко Пантани — его кумира.

«Сарнико» хоть и был маленьким клубом, но не самым последним. Директором молодежного сектора в нем являлся Марино Магрин — бывший игрок «Аталанты». Именно он позвал Бриньоли в клуб. А тренером вратарей был отец Бриньоли, Пиранджело! Его любовь к футболу сказалась на выборе сына. Пиранджело играл на любительском уровне именно в воротах. И он дал сыну много советов. Вспоминает Альберто: «Однажды папа сказал, что я если я чем-то заниматься, то должен подходить к делу отвественно или сменить дело. В ворота я встал, потому что на этой позиции играл папа. В детстве я видел его фотографии, перчатки в доме…».

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Тренерство в любительской команде не основная работа Пиранджело — это зов сердца. А зарабатывает он, являясь один из руководителей в пожарном отделении. Точнее зарабатывал — летом ушел в отставку. Мама Альберто, Мариароза, работает секретарем в химической кампании.

В «Сарнико» у Бриньоли не все складывалось удачно. Однажды он даже пропустил гол с центра поля. Но это его сломало. Во многом потому что Бриньоли воспринимал футбол как игру, ошибки в которой неизбежны. Во-вторых, велоспорт дал свои плюсы. «Я стал упрямее», — признался вратарь.

«АЛЬБЕРТО, ЭТО ИЗ “ЮВЕНТУСА”. АЛЬБЕРТО, ТЫ СЛЫШИШЬ?»

Сейчас Бриньоли принадлежит «Ювентусу», а за «Беневенто» играет на правах аренды. Контракт со «Старой Синьорой» вратарь подписал в 2015-м, отыграв три года в серии В за «Тернану», где его и подметили боссы туринского суперклуба.

Когда позвонили из «Ювентусу», вратарь не мог поверить в происходящее. «Альерто, это из “Ювентуса” беспокоят». На другом конце провода была тишина. «Альберто, ты слышишь?». Молодой парень не мог поверить в происходящее. Зато потом, поговорив с представителям клубами, тут же рассказал все родителям и Роберто — мужу своей сестры, фанату «Юве». Этот успехом они отметили, раскрыв бутылку. Чего именно, Бриньоли не уточнил.

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По иронии судьбы в серии А Бриньоли дебютировал против «Ювентуса»! В мае 2016-го за «Сампдорию», в которой играл на правах аренды. «Юве» выиграл 5:0. Грустно, зато Бриньоли утешил сам Буффон. Бриньоли им восторгается: «Когда я только приехал на тренировочную базу “Ювентуса”, то Буффон пришел и поприветствовал меня. Совсем молодого! Вот демонстрация того, что такое человек».

В футболе у Бриньоли сейчас одна мечта: «Однажды я бы хотел заиграть в “Ювентусе”. Хочется стать частью черно-белой команды». Почему бы и нет? Забить гол он даже не мечтал, но ему это не помешало.

Беневенто 2:2
Первый тайм: 0:1
Милан
3.12.2017, 14:30 Зрители: 15710 основной раунд: 15-й тур Stadio Ciro Vigorito
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби Дженнаро Гаттузо
Голы
50′ Георге Пушкаш 32
90+5′ Альберто Бриньоли (Д. Катальди) 22
5 Джакомо Бонавентура 38′
7 Никола Калинич (Дж. Бонавентура) 57′
Составы
Альберто Бриньоли 22
Гаэтано Летиция 3
Берат Джимсити 6
Андреа Коста 21
29′ Данило Катальди 8
Раман Чибса 13
90+6′ Марко Д`Алессандро 7
Георге Пушкаш 32
54′ 79′ Джанлука Ди Кьяра 17
Брайт Гьямфи 18
80′ Ледиан Мемушай 20
Массимо Кода 11
67′ Витторио Париджини 26
Энрико Бриньола 99
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли 24′ 75′
19 Леонардо Бонуччи
22 Матео Пабло Музаккьо
68 Рикардо Родригес 71′
5 Джакомо Бонавентура
79 Франк Кессье 89′
7 Никола Калинич
18 Риккардо Монтоливо 73′
21 Лукас Билья
8 Хесус Хоакин Сусо 87′
17 Кристиан Сапата
11 Фабио Борини 60′
20 Иньяцио Абате 90+4′
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 7
4 Угловые 3
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
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