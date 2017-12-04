«Просыпаюсь, а у меня 30 тысяч подписчиков!» История вратаря, забившего «Милану»

Источник: Советский спорт

«Я ЗАКРЫЛ ГЛАЗА И ПРЫГНУЛ»

95-ая минута матча «Беневенто» — «Милан». Счет 1:2. Хозяева уже проиграли 14 первых матчей в национальном чемпионате (антирекорд в истории ТОП-5 первенств) и близки к поражению в 15-м. Но у них есть шанс спасти игру, ведь удалось заработать штрафной удар. И тогда со скамейки запасных хозяев послышались крики в сторону своего вратаря — его просили отправиться в чужую штрафную. Когда есть шанс, всегда им хочется воспользоваться по максимуму. И «Беневенто» это удалось — Альберто Бриньоли в красивом прыжке отправил мяч в сетку.

«Я услышал призывы со скамейки запасных отправиться в штрафную. И пошел туда, ведь терять нам было нечего. Когда на меня пошла подача, я закрыл глаза и прыгнул. Этот прыжок больше был похож на вратарский, чем на полевого игрока. Я даже не видел полета мяча! Рад, что мы прервали трехмесячную серию неудач. Считаю эгоистичным обсуждать только себя после такого матча — молодцы все», — так прокомментировал ситуацию сам Бриньоли.

А уже на следующей день Бриньоли рассказал, что происходило в раздевалке: «Мне сказали, что я смотрелся как Альдо в фильме “Трое мужчин и нога”. И они правы. Наш президент Оресте Вигорито после матча плакал. Впервые я видел подобное. Мне нравится, что он с нами разговаривает как пожилой человек с людьми младшего поколения, а не как руководитель с подчиненными».

Гол сделал Бриньоли популярным. В частности, многократно увеличилось количество его подписчиков в социальных сетях. «Еще перед игрой у меня было 6000 подписчиков на Instagram. А теперь 32 000!», — сказал Бриньоли утром. Вечером их число еще возросло. Возможно, кто-то из читателей «Советского спорта» пробьет четвертый десяток.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaZbpY0ATTA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Estuvimos aqui, Aqui nos quedamos Estamos aqui Hasta el Fin #beneventohellasverona#seriea @uhlsportfootball @adidasita</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Albertobrignoli (@brigno_22_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-18T17:15:05+00:00">Окт 18 2017 в 10:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Грустно после гола Бриньоли было лишь фанатам «Милана». А также представителям клуба. Вне себя от злости был Дженнаро Гаттузо, проводивший дебютный матч на тренерском посту «россонери»: «Если бы меня пырнули ножом, было бы не так больно». Сказать ярко Гаттузо всегда умел. Но тут, очевидно, перебрал. Рино, да тогда мы с вами могли бы не разговаривать!

ЕМУ ОТКАЗАЛА «АТАЛАНТА», НО ПАПА НЕ ДАЛ ПРОПАСТЬ

Бриньоли родился в регионе Бергамо. Все талантливые мальчишки этого административного центра играют за «Аталанту». Но Альберто в свое время получил от клубной академии отказ. «Профессиональные молодежные секторы ищут ребят, которые уже готовы технически и физически», — объяснил Бриньоли, когда стал профессионалом. Он не был готов физически — был маленького роста. Но существенно вырос в 17−18 лет и сейчас его рост вполне пригодный для голкипера — 187 сантиметров. Кстати, вратарю 26 лет. Поэтому детство и юность Бриньоли прошло в клубе «Сарнико».

Футбол не был главной развлечением юного Бриньоли — куда больше мальчик увлекался велосипедом и лыжами. Но в итоге выбор пал на футбол. Любовь к велоспорту у Бриньоли совсем погасла после смерти Марко Пантани — его кумира.

«Сарнико» хоть и был маленьким клубом, но не самым последним. Директором молодежного сектора в нем являлся Марино Магрин — бывший игрок «Аталанты». Именно он позвал Бриньоли в клуб. А тренером вратарей был отец Бриньоли, Пиранджело! Его любовь к футболу сказалась на выборе сына. Пиранджело играл на любительском уровне именно в воротах. И он дал сыну много советов. Вспоминает Альберто: «Однажды папа сказал, что я если я чем-то заниматься, то должен подходить к делу отвественно или сменить дело. В ворота я встал, потому что на этой позиции играл папа. В детстве я видел его фотографии, перчатки в доме…».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/u8mFyFr5Py/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Infondo la cosa migliore è sapere che comunque vada, li lo troverò, con quella camicia di jeans e quello sguardo che riconosco perché è anche il mio ...PAPÀ il mio ❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Albertobrignoli (@brigno_22_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-11-03T17:58:25+00:00">Ноя 3 2014 в 9:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренерство в любительской команде не основная работа Пиранджело — это зов сердца. А зарабатывает он, являясь один из руководителей в пожарном отделении. Точнее зарабатывал — летом ушел в отставку. Мама Альберто, Мариароза, работает секретарем в химической кампании.

В «Сарнико» у Бриньоли не все складывалось удачно. Однажды он даже пропустил гол с центра поля. Но это его сломало. Во многом потому что Бриньоли воспринимал футбол как игру, ошибки в которой неизбежны. Во-вторых, велоспорт дал свои плюсы. «Я стал упрямее», — признался вратарь.

«АЛЬБЕРТО, ЭТО ИЗ “ЮВЕНТУСА”. АЛЬБЕРТО, ТЫ СЛЫШИШЬ?»

Сейчас Бриньоли принадлежит «Ювентусу», а за «Беневенто» играет на правах аренды. Контракт со «Старой Синьорой» вратарь подписал в 2015-м, отыграв три года в серии В за «Тернану», где его и подметили боссы туринского суперклуба.

Когда позвонили из «Ювентусу», вратарь не мог поверить в происходящее. «Альерто, это из “Ювентуса” беспокоят». На другом конце провода была тишина. «Альберто, ты слышишь?». Молодой парень не мог поверить в происходящее. Зато потом, поговорив с представителям клубами, тут же рассказал все родителям и Роберто — мужу своей сестры, фанату «Юве». Этот успехом они отметили, раскрыв бутылку. Чего именно, Бриньоли не уточнил.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbJnZtoD8j_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">“...Per aspera ad astra...”</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Albertobrignoli (@brigno_22_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-06T10:21:21+00:00">Ноя 6 2017 в 2:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По иронии судьбы в серии А Бриньоли дебютировал против «Ювентуса»! В мае 2016-го за «Сампдорию», в которой играл на правах аренды. «Юве» выиграл 5:0. Грустно, зато Бриньоли утешил сам Буффон. Бриньоли им восторгается: «Когда я только приехал на тренировочную базу “Ювентуса”, то Буффон пришел и поприветствовал меня. Совсем молодого! Вот демонстрация того, что такое человек».