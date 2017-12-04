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18:54 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Абрамович собирается предложить Слуцкому пост в руководстве «Челси»

ТАСС, 4 декабря. Владелец английского «Челси» Роман Абрамович намерен предложить бывшему тренеру сборной России и «Халл Сити» Леониду Слуцкому пост в руководстве лондонского футбольного клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник: Reuters

По информации издания, Слуцкий является кандидатом на пост технического директора «Челси», который стал вакантным 6 ноября после ухода Майкла Эменало. Он работал в лондонском клубе с 2007 года, а с 2011 года занимал пост технического директора.

В воскресенье Слуцкий покинул пост главного тренера «Халл Сити», выступающего во втором по силе дивизионе английского футбола.

Российский специалист возглавил «Халл» летом, под его руководством команда провела 20 матчей: одержала четыре победы, семь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице из 24 команд.

В декабре 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

Слуцкий гордится полученным в Англии опытом
Во время загрузки произошла ошибка.
16:57 (мск)© Ньюстюб
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