СМИ: Абрамович собирается предложить Слуцкому пост в руководстве «Челси»

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По информации издания, Слуцкий является кандидатом на пост технического директора «Челси», который стал вакантным 6 ноября после ухода Майкла Эменало. Он работал в лондонском клубе с 2007 года, а с 2011 года занимал пост технического директора.

В воскресенье Слуцкий покинул пост главного тренера «Халл Сити», выступающего во втором по силе дивизионе английского футбола.

Российский специалист возглавил «Халл» летом, под его руководством команда провела 20 матчей: одержала четыре победы, семь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице из 24 команд.