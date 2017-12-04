Слуцкий и выгребная яма. Уткин — об отставке российского тренера из «Халла»

Источник: РИА "Новости"

Мне не кажется важным, кто управляет «Халлом», какие планы у них были на сезон, какое место в этих планах отводилось Леониду Слуцкому и какие ошибки были совершены на этом пути. Точно так же несущественно, на мой взгляд, в какой степени регалии Слуцкого и его достижения в чемпионате ли России (абсолютные), в Лиге ли чемпионов (сравнительные) могут быть поставлены под сомнения его, так сказать, халлической практикой.



Это неважно, потому что первое меня не интересовало до, не будет интересовать и после. А на второе я знаю точный ответ, к которому вернусь позже. Давайте я скажу сперва о том, что существенно, важно и по-своему красиво.

Смотрите, год назад Слуцкий уходил из ЦСКА после последнего матча в группе с «Тоттенхэмом», и это выглядело драматично. Уходил он в никуда. Большим российским клубам тренер не требовался, ЦСКА казался иссякшим рудником, где когда-то можно было накопать много прекрасного, но всё в прошлом, в год ухода помещалась ещё неудача на Евро.

Никакая неудача у чёрта на рогах в Англии по драматизму и негативности фона с этим не сравнится. Ну да, это был сытый, благополучный, хорошо известный чёрт. Но кого волновал этот «Халл»?

Быть русским и при этом купить для укрепления состава именно Погребняка — значит быть или дурачком, или генералом МВД.

Волнует Чемпионшип вовсе не этим. Волнует он, когда из него вырываются вверх и там шумят, как «Борнмут». Или просто удивляют, как «Хаддерсфилд». Или когда это «Рединг», в котором был молодой симпатичный русский хозяин — вы помните, как его зовут? Я помню. Быть русским и при этом купить для укрепления состава именно Погребняка — значит быть или дурачком, или генералом МВД.



Уж насколько тут велик разброс в понятиях, судите сами.



В общем, вот та схема, по которой мы знаем Чемпионшип. Это место, которое нам, нашей публике интересно в основном как метафора такого тёмного подвала, или невероятной глубинки, или почти выгребной ямы. Когда оттуда выбираются на свет божий и оказываются дееспособны, нас это удивляет.



Вот тот же «Хаддерсфилд», да?



Вот только это клуб с историей, которая зашкаливает за 100-летнюю. И та история, о которой сейчас узнают наиболее любознательные из российских журналистов — как именно там оказался сравнительно молодой немецкий тренер, как они пробивались через плей-офф, замечательная история с сезонными абонементами, которые продаются в убыток по 100 фунтов, потому что хозяин это пообещал, играя ещё несколькими дивизионами ниже…

Мы это всё узнаем сейчас, но как? Мы же это просто переводим. А в Англии это было интересно на каждой стадии жизни «Хаддерсфилда». И задокументировано, и рассказано. Это примерно то же самое, как удивляться сведениям из учебника физики за седьмой класс, который на самом деле удивителен только тем, что раньше не попадал нам в руки.



Вот цена абсолютно любому анализу пребывания Слуцкого в «Халле», сделанному из России. Это мир (или мирок), которого мы не просто не знаем, а который нам всецело чужой. Это диковина, таковой и останется. Для нас «Халл», для британцев Слуцкий в нём.



У нас с Леонидом Викторовичем довольно разные поприща, но тем не менее — вот я как комментатор прошлый год провёл, комментируя Чемпионшип. Это добавляет что-нибудь к вашему знанию о моей карьере, её развитии или деградации? Нет. Я просто исчезал. Опыт, который я там приобрёл, — он каков? Да я и сам затрудняюсь определить. Он точно был, погружение в терра инкогнита непременно несёт его в себе. Но что об этом рассуждать, он замкнут в себе. Как мозоль: она есть — и раз так, ты точно работал. Вы всматриваетесь в мозоли? Обсуждаете с друзьями?

Не будьте вы тихими подружками лихой старшеклассницы. Будьте уверены: ей понравилось. Ей было совершенно хорошо!

Между прочим, ровно в такой же степени Слуцкий интересен англичанам. Всё равно самым запоминающимся образом за всю его историю «Халл» был прославлен отличным писателем Ником Хорнби, но даже не в футбольной книжке, кстати. Как? О, да вы и этого не знаете?



Но к чему я клоню?



Год назад Слуцкий уходил из ЦСКА даже хуже, чем в никуда. Он уходил в отпуск. В добровольную невостребованность. Это страшный сон любого тренера, конечно.

Сейчас Слуцкий может выбирать. Если говорить о России — что угодно, кроме ЦСКА (а он и так оттуда ушёл) и «Спартака» (а он никогда туда и не пришёл бы, год назад так точно). «Локомотиву» тоже не требуется, ну да ладно; а вот «Краснодар», «Зенит», «Рубин»… там просто не могут об этом не думать. Какова именно их заинтересованность — вопрос технический.

В нашем футболе по двадцатому и более сезону работают Сёмин, Тарханов, Гаджиев. Ну, они молодцы, что сказать. Но освободилось же место, а новых тренеров нет. Вот что важно! Просто нет. Ни Карпина, ни Гришина, ни Аленичева (первая лига, прекрасная площадка в 45 лет) — и это тоже не про неудачников, это просто про наш футбол.



Приятно из такого стабильного мира считать варево Чемпионшипа в лучшем случае пердью, конечно. Не путать с Пардью.

Слуцкий, поймите, не рисковал. Даже в слове «решился» многовато пафоса, потому что есть от силы ещё полтора человека, которым подобную работу могли бы предложить. Не пришло бы в голову.

Слуцкий не рисковал, потому что он ничего не потерял.



Это неудача? Конечно.



Вот только зря вы говорите: «Он хотя бы попробовал». Не будьте вы тихими подружками лихой старшеклассницы. Будьте уверены: ей понравилось. Ей было совершенно хорошо! Как говорилось в том памятном анекдоте: «Саре тоже понравилось, а потом она нянчила семерых бандитов, не считая девочек».



Вопрос в другом. Пойдёт ли сейчас Слуцкий в условный «Зенит»? Или подождёт?



Его вообще-то могут ещё позвать какую-нибудь сборную возглавить. А что, чемпионат в России, русский тренер, с опытом работы и на больших турнирах, и в еврокубках, и в Англии. Любая свободная сборная об этом подумает, кроме Саудовской Аравии, но она уже борется с предрассудками, судя по принцам.

Год назад Слуцкий уходил, из всех ценностей превыше всего поставив свободу выбора. Год спустя выбор у него куда шире и разнообразнее.