Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе вновь разрушили вандалы
Статуя нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в
Статуя нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в
Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
Отметим, что в январе этого года статуя уже подвергалась нападению со стороны вандалов. Тогда, у нее были разрушена верхняя часть, которая позже была восстановлена.