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08:38 (мск), источник: Vesti.kz

Статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе вновь разрушили вандалы

Статуя нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в Буэнос-Айресе, вновь стала объектом акта вандализма. Об этом сообщает Ole.

Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.

Отметим, что в январе этого года статуя уже подвергалась нападению со стороны вандалов. Тогда, у нее были разрушена верхняя часть, которая позже была восстановлена.

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