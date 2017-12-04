Бразильский клуб «Шапекоэнсе» вышел в Кубок Либертадорес спустя год после авиакатастрофы

Второе место занял «Палмейрас» (63), третье — «Сантос» (63). Напрямую в Кубок Либертадорес из чемпионата Бразилии выходят первые шесть команд, седьмая и восьмая команда сыграют в квалификации.

29 ноября 2016 года самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов команды. Выжили шестеро человек — игроки «Шапекоэнсе» Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето, журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.