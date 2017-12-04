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07:54 (мск), источник: ТАСС

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» вышел в Кубок Либертадорес спустя год после авиакатастрофы

ТАСС, 4 декабря. «Шапекоэнсе» занял восьмое место по итогам завершившегося чемпионата Бразилии по футболу и завоевал право сыграть в квалификации Кубка Либертадорес — самого престижного клубного турнира Южной Америки. В заключительном, 38-м туре национального первенства «Шапекоэнсе» дома со счетом 2:1 обыграл «Коритибу».

«Шапекоэнсе» по итогам чемпионата набрал 54 очка. Чемпионом Бразилии ранее досрочно стал «Коринтианс» (72 очка).

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Второе место занял «Палмейрас» (63), третье — «Сантос» (63). Напрямую в Кубок Либертадорес из чемпионата Бразилии выходят первые шесть команд, седьмая и восьмая команда сыграют в квалификации.

29 ноября 2016 года самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов команды. Выжили шестеро человек — игроки «Шапекоэнсе» Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето, журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.

В момент ЧП команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ». Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» победителем турнира.

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