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01:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шапекоэнсе» пробился в Кубок Либертадорес через год после авиакатастрофы

«Шапекоэнсе» обыграл «Коритибу» со счетом 2:1 в заключительном 38-м туре чемпионата Бразилии.

Благодаря этому результату команда смогла пробиться в Кубок Либертадорес спустя год после авиакатастрофы.

«Шапекоэнсе» занял восьмое место в турнирной таблице. Напомним, что в ноябре прошлого года самолет с игроками команды разбился в Колумбии.

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