Полузащитник «Халл Сити» Мейлер: Хочу поблагодарить Слуцкого за все

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Волосожар и Траньков рассказали, как ухаживают за дочкой
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.12
Монпелье1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
3.12
Лас-Пальмас1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
3.12
Сампдория1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
3.12
Динамо К5
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
3.12
Эйбар3
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
3.12
Вольфсбург3
Боруссия М0
Футбол. Премьер-лига
3.12
Анжи4
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
3.12
Манчестер Сити2
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
3.12
Кан1
Лион2
Футбол. Зарубежный
3.12
Хетафе1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
3.12
Ворскла3
Александрия1
Футбол. Зарубежный
3.12
Герта1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
3.12
Сент-Этьен1
Нант1
Футбол. Зарубежный
3.12
Фиорентина3
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
3.12
Болонья1
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
3.12
Интер5
Кьево0
Футбол. Премьер-лига
3.12
Краснодар3
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
3.12
Борнмут1
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
3.12
Звезда К1
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
3.12
Карпаты1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
3.12
Беневенто2
Милан2
Футбол. Премьер-лига
3.12
Уфа3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
3.12
Леганес3
Вильярреал1
Все события
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: «Феррари» рассмотрит кандидатуру Квята на роль пилота
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
00:40 (мск), источник: Советский спорт

Полузащитник «Халл Сити» Мейлер: Хочу поблагодарить Слуцкого за все

Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер в своем твиттере поблагодарил бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого за совместную работу.

Источник: Reuters

— Просто хочу поблагодарить тренера за все. Это были приятные месяцы работы с вами, босс. Я извиняюсь, что все получилось не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всем в будущем, — написал Мейлер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее клуб чемпионшипа объявил о досрочном расторжении контракта со Слуцким. Вместе с ним «Халл Сити» покинул Олег Яровинский, который занимал пост стратегического директора. Слуцкий возглавил команду 9 июня, а Яровинский был назначен на свою должность 12 октября.

Под руководством 46-летнего российского тренера «Халл Сити» провел 20 матчей в чемпионшипе, в которых одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда не может победить в семи играх подряд. В последнем матче Слуцкого «тигры» сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

Ближайшую игру «Халл Сити» проведет 9 декабря дома против «Брентфорда». Команда занимает в турнирной таблице 20-е место.

Халл Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Он называл это «лечением». Гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
Секс, спорт и страдания: как постель помогает добиться чемпионства
Слуцкий ушел. Надежда осталась
Гандболистки сборной России одержали вторую победу на ЧМ
СМИ: «Феррари» рассмотрит кандидатуру Квята на роль пилота
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ
«Краснодар» победил «Ахмат», отыгравшись со счета 0:2
Зайцева: Сама никуда не повезу медаль
«Он летит, как поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта
Новости
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь