Полузащитник «Халл Сити» Мейлер: Хочу поблагодарить Слуцкого за все

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— Просто хочу поблагодарить тренера за все. Это были приятные месяцы работы с вами, босс. Я извиняюсь, что все получилось не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всем в будущем, — написал Мейлер.

Напомним, ранее клуб чемпионшипа объявил о досрочном расторжении контракта со Слуцким. Вместе с ним «Халл Сити» покинул Олег Яровинский, который занимал пост стратегического директора. Слуцкий возглавил команду 9 июня, а Яровинский был назначен на свою должность 12 октября.

Под руководством 46-летнего российского тренера «Халл Сити» провел 20 матчей в чемпионшипе, в которых одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда не может победить в семи играх подряд. В последнем матче Слуцкого «тигры» сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).