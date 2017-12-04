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00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Хайнкес до сих пор не подписал контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал, что до сих пор не подписал свой контракт с мюнхенским клубом, сообщает AP News.

Источник: Reuters

О возвращении 72-летнего специалиста в «Баварию» было объявлено 6 октября. Хайнкес возглавил команду до конца текущего сезона после увольнения Карло Анчелотти.

Хайнкес поведал, что финансовый директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен просил его прийти и подписать контракт, но он пока не нашёл времени, чтобы сделать это.

После назначения Хайнкеса «Бавария» выиграла 10 матчей из 11 и занимает первое место в таблице Бундеслиги.

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