Хайнкес до сих пор не подписал контракт с «Баварией»

О возвращении 72-летнего специалиста в «Баварию» было объявлено 6 октября. Хайнкес возглавил команду до конца текущего сезона после увольнения Карло Анчелотти.

Хайнкес поведал, что финансовый директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен просил его прийти и подписать контракт, но он пока не нашёл времени, чтобы сделать это.