Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum.
Хайнкес до сих пор не подписал контракт с «Баварией»
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал, что до сих пор не подписал свой контракт с мюнхенским клубом, сообщает AP News.
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал, что до сих пор не подписал свой контракт с мюнхенским клубом, сообщает AP News.
О возвращении 72-летнего специалиста в «Баварию» было объявлено 6 октября. Хайнкес возглавил команду до конца текущего сезона после увольнения Карло Анчелотти.
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После назначения Хайнкеса «Бавария» выиграла 10 матчей из 11 и занимает первое место в таблице Бундеслиги.