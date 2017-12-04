Слуцкий ушел. Надежда осталась

Источник: Спорт-Экспресс

Несомненно, мечты сбываются. Но с оговоркой. Мечты — это что-то эфемерное, неощутимое, ненастоящее. Грубо говоря, «наши ожидания». А, следовательно, и «наши проблемы».

Леонид Слуцкий всегда твердил, что очень хочет попробовать свои силы в Англии, потому что справедливо считает эту страну глянцевой обложкой футбола. В премьер-лигу сразу попасть не получилось, да и хорошо — там Слуцкого сожрали бы с потрохами после первой же неудачи. Начал с чемпионшипа, в котором, как казалось самому Леониду Викторовичу, все проще. Но Слуцкий ошибался, в чем сам признался в ноябре. «Понимал, что этот турнир сложен, — повторял он. — Но не думал, что настолько». Увы, осознание пришло слишком поздно.

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Слуцкий все делал правильно. И не только потому, что справедливо решил начать английский этап карьеры с не самого высокого уровня. В начале 2017 года он часами изучал английский язык, которого не знал, просматривал матчи самых разных британских лиг. Словом, окунался в этот неизведанный для россиян океан. И чем глубже погружался, тем сильнее от давления закладывало уши. Он же действовал вслепую, наощупь — до него ни один российский тренер не ступал на британскую землю, а первопроходцам всегда тяжело. Не с кем посоветоваться, не у кого спросить, что делать и как быть.

А тут еще и клуб попался проблемный — скупые владельцы, с которыми открыто воюют болельщики, гигантский отток футболистов-лидеров, обновленный селекционный отдел, глава которого не понимает, кто нужен команде. Но Слуцкий гнался за мечтой и дал надежду российскому футболу. Мы сейчас в кризисе — наши футболисты не уезжают в Европу и маринуются в собственном соку, а тренеров за границей даже не знают. Теперь знают хотя бы одного. В Англии точно запомнят улыбчивого россиянина, исполнявшего на презентации «Катюшу» и шутившего на языке, которым в совершенстве не владеет.