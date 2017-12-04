Слуцкий ушел. Надежда осталась
Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон.
Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон.
Несомненно, мечты сбываются. Но с оговоркой. Мечты — это
Леонид Слуцкий всегда твердил, что очень хочет попробовать свои силы в Англии, потому что справедливо считает эту страну глянцевой обложкой футбола. В
Слуцкий все делал правильно. И не только потому, что справедливо решил начать английский этап карьеры с не самого высокого уровня. В начале 2017 года он часами изучал английский язык, которого не знал, просматривал матчи самых разных британских лиг. Словом, окунался в этот неизведанный для россиян океан. И чем глубже погружался, тем сильнее от давления закладывало уши. Он же действовал вслепую, наощупь — до него ни один российский тренер не ступал на британскую землю, а первопроходцам всегда тяжело. Не с кем посоветоваться, не у кого спросить, что делать и как быть.
А тут еще и клуб попался проблемный — скупые владельцы, с которыми открыто воюют болельщики, гигантский отток
У Слуцкого не получилось с первой попыткой, но винить его во всех смертных грехах нельзя. И, вполне возможно, будет и вторая попытка, ведь теперь мистера Леонида с забавной для английского уха фамилией знают в Европе. Год назад Слуцкий назвал Россию нефутбольной страной, и мы все активно с ним спорили. Но осенью он сделал шаг к тому, чтобы доказать обратное.