Слуцкий заявил, что горд опытом, который он пережил за время работы в «Халл Сити»

В воскресенье «Халл Сити», выступающий во втором по силе английском дивизионе (Championship), объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с “Халл Сити”, от игроков и сотрудников до владельца и особенно болельщиков. Я очень горд, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень интересное для меня время. “Халл Сити” всегда будет частью моего сердца, я желаю команде всего наилучшего в будущем», — цитирует Слуцкого сайт клуба.
«Халл Сити» в субботу сыграл вничью с клубом «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:2, «тигры» не могут победить в седьмом матче Championship подряд. После 20 игр «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Слуцкий возглавлял «Халл Сити» с июня 2017 года.