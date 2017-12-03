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3 декабря, источник: Р-Спорт

Слуцкий заявил, что горд опытом, который он пережил за время работы в «Халл Сити»

Российский специалист Леонид Слуцкий заявил, что гордится опытом, который он пережил за время работы в английском футбольном клубе «Халл Сити», назвав это период сложным и очень интересным.

Источник: Reuters

В воскресенье «Халл Сити», выступающий во втором по силе английском дивизионе (Championship), объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с “Халл Сити”, от игроков и сотрудников до владельца и особенно болельщиков. Я очень горд, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень интересное для меня время. “Халл Сити” всегда будет частью моего сердца, я желаю команде всего наилучшего в будущем», — цитирует Слуцкого сайт клуба.

«Халл Сити» в субботу сыграл вничью с клубом «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:2, «тигры» не могут победить в седьмом матче Championship подряд. После 20 игр «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Слуцкий возглавлял «Халл Сити» с июня 2017 года.

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