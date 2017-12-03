Слуцкий заявил, что горд опытом, который он пережил за время работы в «Халл Сити»

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с “Халл Сити”, от игроков и сотрудников до владельца и особенно болельщиков. Я очень горд, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень интересное для меня время. “Халл Сити” всегда будет частью моего сердца, я желаю команде всего наилучшего в будущем», — цитирует Слуцкого сайт клуба.