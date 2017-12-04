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00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты «Халла» желают удачи Слуцкому и проклинают владельцев клуба

Большинство фанатов «Халл Сити» не винят Леонида Слуцкого за неудачи клуба в этом сезоне.

Источник: Reuters

Сегодня стало известно, что российский специалист отправлен в отставку с поста главного тренера. В комментариях к этой новости болельщики в основном желали Слуцкому удачи и критиковали нынешнее руководство клуба и конкретно — владельца Асема Аллама.

DeanRusseII: «Спасибо, Леонид. От каждого фаната “Халла”. Ты сделал все, что мог с тем, что имел».

Chzalad: «Уверен, у него есть потенциал стать выдающимся тренером, но с теми уродами в руководстве, у него не было шансов. Хорошо, что он ушел, пока беднягу не доканали».

ItzBelch: «Всего наилучшего, Леонид. Ты ничего не мог сделать без финансирования».

TylerBrowny2002: «Жаль человека. Спасибо, Слуцкий, ты старался изо всех сил, но ничего не мог сделать с Алламами в руководстве».

LewisHigh: «Оказался в дерьмовой ситуации, но некоторые тактические решения были, мягко говоря, спорные. Хороший парень, желаю ему всего наилучшего».

Chrisbellradio: «Спасибо, Леонид. Это не твоя вина. Если бы у нас были нормальные владельцы, которые бы заботились о клубе, ты бы успешно работал».

Damomhaire: «Очень жаль, удачи, Леонид».

Laudylaud34: «Жаль, что он ушел. Но может, это к лучшему».

Mashd09: «Мы все понимали, что к этому идет, но все же он был такой славный парень! Всегда уделял время фанатам, знакомился с культурой городов. Желаю ему всего лучшего, уверен, ты скоро снова будешь работать в Англии».

007chalmers: «Я желаю вам всего наилучшего» (твит написан по-русски).

Впрочем, не все были довольны работой Слуцкого.

Ryan_Chadburn: «Мои молитвы были услышаны».

Kanemarps: «Всем, кто говорит, что это не его вина. Сомнительные замены, нелепые голы в концовках матчей, стягивание всех назад при счете 1:0 вне зависимости от минуты… Думаю, это пойдет клубу на пользу».

Аллам владеет «Халлом» с 2013 года и уже в первый год правления навлек гнев фанатов, решив изменить название клуба на «Халл Тайгерс». Сделать это ему не дало руководство Футбольной ассоциации Англии.

Слуцкий возглавил «Халл Сити» минувшим летом. В общей сложности под его руководством клуб провел в первенстве Англии 20 матчей, выиграл в 4, четыре свел вничью и проиграл 9. В Кубке лиги «Халл» уступил уже в первом раунде «Донкастеру» (0:2).

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