В «Халле» объяснили причину отставки Слуцкого

Также представитель руководства английского клуба поблагодарил Олега Яровинского, который занимал пост стратегического директора при российском наставнике.
— Леонид неустанно работал на своем посту, работал честно и с удовольствием, — цитирует официальный сайт «тигров» Аллама. — К сожалению, результаты не улучшились, на что рассчитывали обе стороны. После этого мы решили прекратить сотрудничество.
Хочу поблагодарить Леонида и Олега за их усилия и от всей души пожелать им успехов в будущем.
Напомним, Слуцкий возглавил «Халл» 9 июня этого года. Под его руководством команда провела 20 матчей в чемпионшипе. На данный момент «тигры» набрали 19 очков и занимают 20 место в турнирной таблице. В их активе 4 победы, 7 ничейных результатов и 9 поражений. «Халл» забил 34 гола, пропустив 37.