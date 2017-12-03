В «Халле» объяснили причину отставки Слуцкого

Источник: Reuters

Также представитель руководства английского клуба поблагодарил Олега Яровинского, который занимал пост стратегического директора при российском наставнике.

— Леонид неустанно работал на своем посту, работал честно и с удовольствием, — цитирует официальный сайт «тигров» Аллама. — К сожалению, результаты не улучшились, на что рассчитывали обе стороны. После этого мы решили прекратить сотрудничество.

Хочу поблагодарить Леонида и Олега за их усилия и от всей души пожелать им успехов в будущем.