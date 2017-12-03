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3 декабря, источник: Спорт-Экспресс

В «Халле» объяснили причину отставки Слуцкого

Вице-президент «Халл Сити» Эхаб Аллам после расторжения контракта с главным тренером команды Леонидом Слуцким отметил, что специалист работал с «тиграми» честно.

Источник: Reuters

Также представитель руководства английского клуба поблагодарил Олега Яровинского, который занимал пост стратегического директора при российском наставнике.

— Леонид неустанно работал на своем посту, работал честно и с удовольствием, — цитирует официальный сайт «тигров» Аллама. — К сожалению, результаты не улучшились, на что рассчитывали обе стороны. После этого мы решили прекратить сотрудничество.

Хочу поблагодарить Леонида и Олега за их усилия и от всей души пожелать им успехов в будущем.

Напомним, Слуцкий возглавил «Халл» 9 июня этого года. Под его руководством команда провела 20 матчей в чемпионшипе. На данный момент «тигры» набрали 19 очков и занимают 20 место в турнирной таблице. В их активе 4 победы, 7 ничейных результатов и 9 поражений. «Халл» забил 34 гола, пропустив 37.

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