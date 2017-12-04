Погба будет дисквалифицирован минимум на три матча?
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба будет дисквалифицирован минимум на три матча чемпионата Англии, сообщает Telegraph.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба будет дисквалифицирован минимум на три матча чемпионата Англии, сообщает Telegraph.
Французский хавбек, удаленный с поля в матче с «Арсеналом» (3:1), может быть понести и дополнительное наказание.
Напомним, на 74-й минуте встречи с «канонирами» Погба сзади наступил на коленный сгиб Эктору Бельерину, за что получил прямую красную карточку. Он гарантированно пропустит домашнее дерби с «Манчестер Сити», которое состоится 10 декабря, а также игры с «Борнмутом» (13 декабря, дома) и «Вест Бромвичем» (17 декабря, на выезде).
Решение о дополнительном наказании полузащитника будет принято Футбольной ассоциацией Англии после рассмотрения отчета арбитра Андре Марринера. Погба будет дополнительно доказан, если будет доказано, что его аплодисменты после получения красной карточки были адресованы рефери и носили саркастический характер.
Отметим, что перед матчем с «Арсеналом» трехматчевая дисквалификация грозила форварду «МЮ» Ромелу Лукаку, но футбольные власти приняли решение в пользу игрока.