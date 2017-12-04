Погба будет дисквалифицирован минимум на три матча?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Интимная пластика: три реальные истории
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
10 стран с самой дешевой ипотекой
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория1
Лацио1
Футбол. Зарубежный
3.12
Динамо К5
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
3.12
Эйбар3
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
3.12
Вольфсбург3
Боруссия М0
Футбол. Премьер-лига
3.12
Анжи4
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
3.12
Манчестер Сити2
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
3.12
Кан1
Лион2
Футбол. Зарубежный
3.12
Хетафе1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
3.12
Ворскла3
Александрия1
Футбол. Зарубежный
3.12
Герта1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
3.12
Сент-Этьен1
Нант1
Футбол. Зарубежный
3.12
Фиорентина3
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
3.12
Болонья1
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
3.12
Интер5
Кьево0
Футбол. Премьер-лига
3.12
Краснодар3
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
3.12
Борнмут1
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
3.12
Звезда К1
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
3.12
Карпаты1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
3.12
Беневенто2
Милан2
Футбол. Премьер-лига
3.12
Уфа3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
3.12
Леганес3
Вильярреал1
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Гандболистки сборной России одержали вторую победу на ЧМ
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
7Гран-при Абу-Даби
00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погба будет дисквалифицирован минимум на три матча?

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба будет дисквалифицирован минимум на три матча чемпионата Англии, сообщает Telegraph.

Источник: Reuters

Французский хавбек, удаленный с поля в матче с «Арсеналом» (3:1), может быть понести и дополнительное наказание.

Напомним, на 74-й минуте встречи с «канонирами» Погба сзади наступил на коленный сгиб Эктору Бельерину, за что получил прямую красную карточку. Он гарантированно пропустит домашнее дерби с «Манчестер Сити», которое состоится 10 декабря, а также игры с «Борнмутом» (13 декабря, дома) и «Вест Бромвичем» (17 декабря, на выезде).

Решение о дополнительном наказании полузащитника будет принято Футбольной ассоциацией Англии после рассмотрения отчета арбитра Андре Марринера. Погба будет дополнительно доказан, если будет доказано, что его аплодисменты после получения красной карточки были адресованы рефери и носили саркастический характер.

Отметим, что перед матчем с «Арсеналом» трехматчевая дисквалификация грозила форварду «МЮ» Ромелу Лукаку, но футбольные власти приняли решение в пользу игрока.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лопырева обратилась к болельщикам сборной Ирана
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Гандболистки сборной России одержали вторую победу на ЧМ
СМИ: «Феррари» рассмотрит кандидатуру Квята на роль пилота
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ
«Краснодар» победил «Ахмат», отыгравшись со счета 0:2
Зайцева: Сама никуда не повезу медаль
«Он летит, как поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта
Новости
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь