Погба будет дисквалифицирован минимум на три матча?

Источник: Reuters

Французский хавбек, удаленный с поля в матче с «Арсеналом» (3:1), может быть понести и дополнительное наказание.

Напомним, на 74-й минуте встречи с «канонирами» Погба сзади наступил на коленный сгиб Эктору Бельерину, за что получил прямую красную карточку. Он гарантированно пропустит домашнее дерби с «Манчестер Сити», которое состоится 10 декабря, а также игры с «Борнмутом» (13 декабря, дома) и «Вест Бромвичем» (17 декабря, на выезде).

Решение о дополнительном наказании полузащитника будет принято Футбольной ассоциацией Англии после рассмотрения отчета арбитра Андре Марринера. Погба будет дополнительно доказан, если будет доказано, что его аплодисменты после получения красной карточки были адресованы рефери и носили саркастический характер.