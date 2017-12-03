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3 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Гол кипера. Шедевр Бриньоли в матче с «Миланом» и еще 6 удивительных вратарских мячей

Гол вратаря Бриньоли помог «Беневенто» уйти от поражения в концовке игры с «Миланом». Под впечатлением от этого мяча «СЭ» вспоминает самые яркие мячи голкиперов.

Источник: Спорт-Экспресс

ВЕРЕТЕННИКОВ КРУЧЕ ШМАЙХЕЛЯ

26 сентября 1995 года. Кубок УЕФА. 1/32 финала. Ответный матч.
«МЮ» — «Ротор» 2:2
Гол: Шмайхель, 89.

Этот вратарский гол был забит в ворота российской команды, но мы все равно вспоминаем его с удовольствием. Ведь даже подвиг Петера Шмайхеля не позволил «МЮ» пройти «Ротор» в 1/32 финала Кубка УЕФА. Матч в Волгограде завершился нулевой ничьей, а на «Олд Траффорд» Веретенников и Нидергаус уже к 25-й минуте дважды заставили капитулировать хозяев. Весь второй тайм «МЮ» штурмовал ворота Саморукова, на последних минутах в атаку побежал даже Шмайхель и это принесло успех.

ЗА ШИВОРОТ

22 марта 1996 года. Чемпионат Аргентины. Клаусура.
«Велес Сарсфилд» — «Ривер Плейт» 3:2
Гол: Чилаверт, 62.

Великий парагваец забил более 60 мячей, но выбрать самый красивый и самый важный его гол очень просто. Пока футболисты «Велеса» и «Ривера» расслабленно готовились к розыгрышу безобидного штрафного в центре поля, вратарь подкрался к мячу и богатырским ударом отправил его прямо за шиворот коллеге Херману Бургосу. Эта победа стала одним из важнейших шагов «Велеса» к чемпионству в Клаусуре-1996. В том году Чилаверта признали футболистом года в Аргентине и в Южной Америке.

РУССКИЕ И ЛЕМАНН

19 декабря 1997 года. Чемпионат Германии.
«Боруссия» Д — «Шальке» 2:2
Гол: Леманн, 90.

Йенс Леманн не только успел поиграть и за «Шальке» и за дортмундскую «Боруссию», но и отметился голом в Рурском дерби. Тот декабрьский матч был примечателен еще и результативными свершениями россиян — Владимир Бут открыл счет, а Денис Клюев помог «кобальтовым» отыграться в первый раз. Но главным героем все-таки стал Леманн — его подключение к атаке на последней минуте принесло «Шальке» ничью.

КРЕСТ НА ПЕНАЛЬТИ

17 апреля 2004 года. Чемпионат Германии.
«Шальке» — «Байер» 2:3
Гол: Ханс-Йорг Бутт, 76.

Вратарь Бутт долгое время был штатным пенальтистом «Байера», регулярно забивал с «точки», но один случай поставил крест на его бомбардирской карьере. В игре против «Шальке» голкипер как обычно реализовал пенальти и так долго радовался голу, что гельзенкирхенцы успели ввести мяч в игру и забить с центра поля в пустые ворота. Несмотря на то, что «Байер» выиграл тот матч, с тех пор и до самого конца карьеры Бутт исполнил лишь один одиннадцатиметровый.

НА ПУТИ К ТРОФЕЮ

15 марта 2007 года. Кубок УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.
«Шахтер» — «Севилья» 2:3 (д.в)
Гол: Палоп, 90+4.

В 2007 году «Севилья» смогла выиграть второй Кубок УЕФА подряд и главным героем похода за трофеем стал Андрес Палоп. Мало того, что голкипер выиграл серию пенальти в финале, так он еще и забил важнейший гол в битве с «Шахтером». «Горняки» почти выиграли ответный матч и были в миллиметрах от выхода в четвертьфинал, но прибежавший в штрафную Палоп замкнул подачу с углового и перевел игру в дополнительное время. А там решающий гол забил Чевантон.

ПОДАРОК ДЛЯ ГАТТУЗО

3 декабря 2017 года. Чемпионат Италии.
«Беневенто» — «Милан» 2:2
Гол: Бриньоли, 90+5.

Сегодняшняя история выглядит чистейшим сюрреализомом. До встречи с «Миланом» «Беневенто» проиграл в 14 матчах подряд. Накануне «россонери» сменили Винченцо Монтеллу на Дженнаро Гаттузо, но аутсайдеры смогли испортить «Носорогу» дебют. И все благодаря Бриньоли. Вратарь не только хорошо справился со своей основной работой, но еще и сравнял счет невероятным ударом.

БОНУС

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

3 октября 2015 года. Чемпионат России. Второй дивизион.
«Зенит-Ижевск» — «Динамо» (Киров) 3:2
Гол: Шогенов, 14.

Вратарские шедевры случаются даже в таких прозаичных турнирах, как второй дивизион чемпионата России. Вратарь кировского «Динамо» Борис Шогенов осенью 2015 года в одночасье стал звездойYoutube. Видео с его голом феноменальным ударом из своей штрафной посмотрели более 700 тысяч человек.

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