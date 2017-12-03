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3 декабря, источник: Р-Спорт

Гол Мариано принес «Лиону» победу над «Каном» в матче чемпионата Франции

Футболисты «Лиона» обыграли в гостях «Кан» в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Кане, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона». В составе победителей голы забили Максвелл Корне (10-я минута) и Мариано (54). У хозяев отличился Иван Сантини (90).

«Лион» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Франции, «Кан» с 23 баллами идет седьмым.

Кан 1:2
Первый тайм: 0:1
Лион
3.12.2017, 19:00 основной раунд: 16-й тур Michel d'Ornano
Главные тренеры
Патрис Гаранд Брюно Женезьо
Голы
90′ Иван Сантини 26
27 Максвел Гнали Корне 10′
9 Мариано Диас 54′
Составы
Реми Веркутр 1
Фредерик Гильбер 21
60′ Адама Мбенг 22
Александр Джикю 24
Дамьен Да Силва 28
Юссеф Аит Беннасер 10
Жюльен Фере 25
Ронни Роделен 12
Иван Сантини 26
58′ Бессама Санко 5
Ян Репас 9
64′ Кристиан I Куаку 13
Жордан Н`Кололо 17
1 Антони Лопеш
5 Муктар Диакаби
6 Антониу Марселу
23 Кенни Тете
8 Уссем Ауа
11 Мемфис Депай
18 Набиль Фекир 36′
29 Люка Тузар
20 Фернанду де Оливейра Марсал 73′
4 Рафаэл да Силва 90′
9 Мариано Диас 81′ 59′
12 Жордан Ферри
27 Максвел Гнали Корне 76′
17 Мизьян Маолида
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
9 Угловые 4
18 Фолы 15
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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