Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum.
Гол Мариано принес «Лиону» победу над «Каном» в матче чемпионата Франции
Футболисты «Лиона» обыграли в гостях «Кан» в матче 16-го тура чемпионата Франции.
Футболисты «Лиона» обыграли в гостях «Кан» в матче 16-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Кане, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона». В составе победителей голы забили Максвелл Корне (10-я минута) и Мариано (54). У хозяев отличился Иван Сантини (90).
«Лион» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Франции, «Кан» с 23 баллами идет седьмым.
|Патрис Гаранд
|Брюно Женезьо
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)