Игравший вдесятером «Хетафе» нанёс «Валенсии» первое поражение в сезоне

Единственный гол в этом матче на 66-й минуте записал на свой счёт полузащитник хозяев Маркель Бергара. При этом «Хетафе» с 25-й минуты встречи играл вдесятером после удаления Мауро Арамбарри на 25-й минуте. Всего главный арбитр матча показал игрокам обеих команд 11 жёлтых карточек. Таким образом, «Валенсия» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне Примеры.