Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum.
Игравший вдесятером «Хетафе» нанёс «Валенсии» первое поражение в сезоне
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал на своём поле «Валенсию».
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал на своём поле «Валенсию».
Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этом матче на 66-й минуте записал на свой счёт полузащитник хозяев Маркель Бергара. При этом «Хетафе» с 25-й минуты встречи играл вдесятером после удаления Мауро Арамбарри на 25-й минуте. Всего главный арбитр матча показал игрокам обеих команд 11 жёлтых карточек. Таким образом, «Валенсия» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне Примеры.
«Валенсия» (31 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» (19) находится на восьмой строчке.
|Пепе Бордалас
|Марселино Гарсия Тораль
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|8
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|12
|18
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давид Медье Хименес (Испания)