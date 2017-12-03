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22:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Игравший вдесятером «Хетафе» нанёс «Валенсии» первое поражение в сезоне

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал на своём поле «Валенсию».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче на 66-й минуте записал на свой счёт полузащитник хозяев Маркель Бергара. При этом «Хетафе» с 25-й минуты встречи играл вдесятером после удаления Мауро Арамбарри на 25-й минуте. Всего главный арбитр матча показал игрокам обеих команд 11 жёлтых карточек. Таким образом, «Валенсия» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне Примеры.

«Валенсия» (31 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» (19) находится на восьмой строчке.

Хетафе 1:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
3.12.2017, 18:15 основной раунд: 14-й тур Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас Марселино Гарсия Тораль
Голы
66′ Маркель Ларраньяга Бергара 5
Составы
Висенте Гуаита 13
52′ Даконам Джене 2
Бруно Гонсалес 4
13′ Франсиско Кальдерон Молинеро 15
90′ Дамиан Суарес 22
Маркель Ларраньяга Бергара 5
Франсиско Портильо 12
21′ 25′ Мауро Арамбарри 18
73′ 79′ Родригес Анхель 9
Матиас Оливера 17
88′ 90′ Видаль Хорхе Молина 19
Мехди Ласен 8
71′ 72′ Амат Ндиай 23
Файкаль Фажр 21
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу
5 Габриэл Паулиста
14 Хосе Гайя
21 Мартин Монтойя 83′
10 Даниэль Парехо 69′
18 Карлос Солер
9 Симоне Дзадза
19 Морено Родриго
11 Андреас Перейра 63′
22 Санти Мина 90′
16 Жоффре Кондогбья 45′ 23′
31 Начо Хиль
Статистика
8 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 6
5 Угловые 12
18 Фолы 11
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хетафе
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Валенсия
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Италия
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