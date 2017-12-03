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20:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шандор Варга: Уход Слуцкого? Не верю

Агент Шандор Варга, при посредничестве которого Леонид Слуцкий был трудоустроен главным тренером английского «Халла», прокомментировал «СЭ» информацию о его возможном увольнении.

Источник: Спорт-Экспресс

О готовящемся увольнении Слуцкого сообщил сегодня телеканал ESPN.

— Сообщается, что Слуцкого уволят в понедельник. Правда ли?

— Ну, не хочу сейчас говорить конкретно. Немножко был занят, много перелетов, а вскоре поговорю и с владельцем клуба, и с Леонидом, после чего обязательно прокомментирую.

— Новость может быть правдой?

— Не думаю. Неделю назад мы говорили с вами о судьбе Слуцкого, мое мнение не поменялось. «Халл» провел очень хороший матч с «Шеффилд Уэнсдей», добился ничьей. На выезде — волевая ничья! Отзывы очень хорошие. По забитым голам «Халл» в порядке, но чемпионшип такой турнир, что с ума сойти!

— Но?

— Но — никогда не говори никогда. Все может случиться, Леня может сказать, что устал. Но по тем ощущениям, которые сложились у меня после разговоров с ним, тренер достойно переносит тяготы работы в таком сложном турнире.

— Как вы отреагировали на жеребьевку ЧМ-2018?

— Знаю, что Станислав Черчесов уже начал подготовку — вчера мы с ним были на матче «Арсенал» — «МЮ», впереди матчи «МЮ» — ЦСКА и «Ливерпуль» — «Спартак». Жеребьевка мне понравилась — красиво, я не сомневался, что все будет организовано на высоте.

— А с точки зрения соперников — не кажется ли вам, что Станислав Саламович слишком осторожен, говоря, что надо изучить соперников? Кого вообще обыгрывать, если не Саудовскую Аравию?

— Пока Россия сыграла только один матч с Саудовской Аравией и проиграла его со счетом 2:4 (в октябре 2003 года, когда главным тренером сборной был Павел Садырин — Прим. «СЭ»). Так что пока Россия команда похуже, чем Саудовская Аравия. Это неоднократный чемпион Азии, не раз принимавший участие в финальных стадиях чемпионата мира. Так что — ой-ой-ой. Я там 10 лет работал.

— Вот бы и рекомендовали тренера в сборную.

— Я рекомендовал принцу взять Сергея Реброва, но там взяли пацана из Аргентины — Пицци. Хотя вели переговоры с Анчелотти и Клинсманном, Стоичковым и Хаджи. Если Россия сыграет 10 матчей с Саудовской Аравией, наверное, в 8−9 победит. Но надо серьезно относиться к сопернику.

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