Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum.
«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло»
Матч 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сассуоло» завершился победой хозяев — 3:0.
Матч 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сассуоло» завершился победой хозяев — 3:0.
В составе победителей отличились Джованни Симеоне, Жордан Верету и Федерико Кьеза. «Фиорентина» набрала 21 очко и занимает седьмое место. У «Сассуоло» 11 очков и 16-я позиция.
В следующем туре «Сассуоло» примет «Кротоне», а «Фиорентина» на выезде сыграет с «Наполи».
|Фиорентина
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3:0
Первый тайм: 2:0
|Сассуоло
|Стефано Пиоли
|Джузеппе Якини
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|1
|13
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)