«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Анна Седокова сменила цвет волос
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Анжи3
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити0
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кан0
Лион1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла3
Александрия1
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен1
Нант1
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина3
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер5
Кьево0
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар3
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут1
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К1
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто2
Милан2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес3
Вильярреал1
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Интимная пластика: три реальные истории
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
7Гран-при Абу-Даби
19:30 (мск), источник: Советский спорт

«Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло»

Матч 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сассуоло» завершился победой хозяев — 3:0.

Источник: Reuters

В составе победителей отличились Джованни Симеоне, Жордан Верету и Федерико Кьеза. «Фиорентина» набрала 21 очко и занимает седьмое место. У «Сассуоло» 11 очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Сассуоло» примет «Кротоне», а «Фиорентина» на выезде сыграет с «Наполи».

Фиорентина 3:0
Первый тайм: 2:0
Сассуоло
3.12.2017, 17:00 основной раунд: 15-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Джузеппе Якини
Голы
32′ Джованни Симеоне (В. Лаурини) 9
42′ Жордан Верету (С. Теро) 17
71′ Федерико Кьеза (С. Теро) 25
Составы
Марко Спортьелло 57
Кристиано Бираги 3
Давиде Астори 13
Херман Пеццела 20
Милан Бадель 5
Жордан Верету 17
39′ Марко Бенасси 24
Федерико Кьеза 25
75′ Венсан Лаурини 2
Витор Угу 31
86′ Джованни Симеоне 9
Риккардо Сапонара 8
75′ Сириль Теро 77
Хума Бабакар 30
47 Андреа Консильи
13 Федерико Пелузо
15 Франческо Ачерби
24 Эдоардо Гольданига
28 Паоло Каннаваро 80′
4 Франческо Маньянелли 72′
7 Симоне Миссироли
10 Алессандро Матри
23 Марчелло Гаццола 65′
21 Поль Лирола
16 Маттео Политано 79′
90 Антонино Рагуза
25 Доменико Берарди 62′ 56′
11 Диего Фальчинелли
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 8
9 Удары в створ 1
13 Угловые 8
9 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сассуоло
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Он называл это «лечением». Гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
Секс, спорт и страдания: как постель помогает добиться чемпионства
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите
СМИ: «Феррари» рассмотрит кандидатуру Квята на роль пилота
Источник: Слуцкий покинет пост главного тренера «Халла»
«Краснодар» победил «Ахмат», отыгравшись со счета 0:2
Зайцева: Сама никуда не повезу медаль
«Он летит, как поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь