Хет-трик Перишича помог «Интеру» разгромить «Кьево» и возглавить таблицу Серии А

В составе победителей хет-трик оформил Иван Перишич, а ещё по голу забили Мауро Икарди и Милан Шкриньяр. Таким образом, «Интер» продлил свою серию без поражений в нынешнем сезоне чемпионата Италии, которая теперь составляет 15 матчей (12 побед и 3 ничьи). Благодаря этому успеху миланский клуб (39 очков) опередил «Наполи» (38) и «Ювентус» (37) и вышел на первое место в турнирной таблице.