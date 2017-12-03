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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Перишича помог «Интеру» разгромить «Кьево» и возглавить таблицу Серии А

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Кьево».

Источник: AP 2017

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей хет-трик оформил Иван Перишич, а ещё по голу забили Мауро Икарди и Милан Шкриньяр. Таким образом, «Интер» продлил свою серию без поражений в нынешнем сезоне чемпионата Италии, которая теперь составляет 15 матчей (12 побед и 3 ничьи). Благодаря этому успеху миланский клуб (39 очков) опередил «Наполи» (38) и «Ювентус» (37) и вышел на первое место в турнирной таблице.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Фиорентина» на своём поле разгромила «Сассуоло» (3:0), а «Болонья» сыграла вничью с «Кальяри» (1:1).

Интер 5:0
Первый тайм: 2:0
Кьево
3.12.2017, 17:00 основной раунд: 15-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Роландо Маран
Голы
23′ Иван Перишич 44
38′ Мауро Икарди (М. Брозович) 9
57′ Иван Перишич 44
60′ Милан Шкриньяр (А. Кандрева) 37
90+2′ Иван Перишич 44
Составы
Самир Ханданович 1
56′ Андреа Раноккиа 13
Давиде Сантон 21
Милан Шкриньяр 37
Жоау Мариу 10
Борха Валеро 20
Марсело Брозович 77
Иван Перишич 44
77′ Данило Д`Амброзио 33
Далберт 29
75′ Мауро Икарди 9
Эдер 23
85′ Антонио Кандрева 87
Янн Карамо 17
70 Стефано Соррентино
3 Дарио Дайнелли
5 Алессандро Гамберини
29 Фабрицио Каччаторе
23 Вальтер Бирса
27 Фабио Депаоли
77 Самюэль Бастьен
45 Роберто Инглезе
18 Массимо Гобби 87′
2 Павел Ярошиньски
4 Никола Ригони 64′
40 Ненад Томович
69 Риккардо Меджорини 69′
7 Лука Гарритано
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
39 Удары (всего) 7
13 Удары в створ 4
18 Угловые 2
11 Фолы 4
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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