Аршавин — лучший левый полузащитник Премьер-Лиги
Российский полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин имеет наивысший балл по версии Instat.
Российский полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин имеет наивысший балл по версии Instat.
Российский игрок «Кайрата» является наиболее полезным левым полузащитником
Также в среднем за матч, 40 раз соперник совершает фол на Аршавине. Помимо всего прочего, игрок часто помогает своим партнерам по защите: 4.7 раз в среднем за игру кайратовец участвует в единоборствах в обороне. Показатель ключевых передач у футболиста составил 4.2 и также в среднем 6 раз Андрей выдаёт передачу внутри штрафной площади соперника..
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