Аршавин — лучший левый полузащитник Премьер-Лиги

Российский игрок «Кайрата» является наиболее полезным левым полузащитником Премьер-Лиги. Среди всех 22 игроков в чемпионате на этой позиции, Андрей занял первую строчку. По завершению сезона в Казахстане, полузащитник имеет 236 баллов Instat Index. На счету Андрея 7 голов и 10 голевых передач, в среднем 60 ударов по воротам и 17 из них приходятся в створ.



Также в среднем за матч, 40 раз соперник совершает фол на Аршавине. Помимо всего прочего, игрок часто помогает своим партнерам по защите: 4.7 раз в среднем за игру кайратовец участвует в единоборствах в обороне. Показатель ключевых передач у футболиста составил 4.2 и также в среднем 6 раз Андрей выдаёт передачу внутри штрафной площади соперника..



Всего в Премьер-Лиге Андрей провёл 1 727 минут.