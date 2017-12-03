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19:05 (мск), источник: Sports.kz

Аршавин — лучший левый полузащитник Премьер-Лиги

Российский полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин имеет наивысший балл по версии Instat.

Российский игрок «Кайрата» является наиболее полезным левым полузащитником Премьер-Лиги. Среди всех 22 игроков в чемпионате на этой позиции, Андрей занял первую строчку. По завершению сезона в Казахстане, полузащитник имеет 236 баллов Instat Index. На счету Андрея 7 голов и 10 голевых передач, в среднем 60 ударов по воротам и 17 из них приходятся в створ.

Также в среднем за матч, 40 раз соперник совершает фол на Аршавине. Помимо всего прочего, игрок часто помогает своим партнерам по защите: 4.7 раз в среднем за игру кайратовец участвует в единоборствах в обороне. Показатель ключевых передач у футболиста составил 4.2 и также в среднем 6 раз Андрей выдаёт передачу внутри штрафной площади соперника..

Всего в Премьер-Лиге Андрей провёл 1 727 минут.

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