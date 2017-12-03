«Вильярреал» после победы над «Астаной» потерпел второе поражение подряд в Ла лиге

Благодаря этой победе «Леганес» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» имеет на один балл больше и располагается строчкой выше. Стоит отметить, что «Леганес» прервал серию из четырех поражений в Ла лиге. Для «желтой субмарины» это поражение стало вторым подряд.

Напомним, что «Вильярреал» является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы. Испанская команда лидирует в группе перед последним туром и досрочно вышла в плей-офф турнира. Казахстанская команда дважды уступила «Вильярреалу» в группе: сначала в гостях со счетом 1:3, а затем дома — 2:3. Причем после победы над «Астаной» испанская команда терпит второе поражение подряд.