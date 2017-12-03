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17:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Вильярреал» после победы над «Астаной» потерпел второе поражение подряд в Ла лиге

«Леганес» обыграл на своем поле «Вильярреал» в 14-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Леганесе завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.

На гол Даниэля Рабы (60-я минута) футболисты «Леганеса» ответили точными ударами Диего Рико (72), Набиля Эль-Жара (81) и Аппеита Пиреса Габриэля (90+3).

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Благодаря этой победе «Леганес» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» имеет на один балл больше и располагается строчкой выше. Стоит отметить, что «Леганес» прервал серию из четырех поражений в Ла лиге. Для «желтой субмарины» это поражение стало вторым подряд.

Напомним, что «Вильярреал» является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы. Испанская команда лидирует в группе перед последним туром и досрочно вышла в плей-офф турнира. Казахстанская команда дважды уступила «Вильярреалу» в группе: сначала в гостях со счетом 1:3, а затем дома — 2:3. Причем после победы над «Астаной» испанская команда терпит второе поражение подряд.

Леганес 3:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
3.12.2017, 14:00 основной раунд: 14-й тур Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
Асьер Гаритано Хавьер Кальеха
Голы
72′ Диего Рико (Н. Амрабат) 15
81′ Набиль Эль-Жар (А. Габриэл) 10
90+3′ Аппелт Пирес Габриэл (Н. Амрабат) 8
28 Даниэль Раба (М. Тригерос) 60′
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
Роберто Роман Тригеро Тито 2
Унаи Бустинса 3
Карнеро Рауль Гарсия 14
45′ Диего Рико 15
Аппелт Пирес Габриэл 8
дель Мармоль Рубен Перес 21
90+1′ Набиль Эль-Жар 10
68′ Александр Шимановски 11
Нордин Амрабат 25
84′ Хавьер Эрасо 17
Эрик Моран 4
78′ Клаудио Бовю 12
Хосе Наранхо 18
25 Мариано Дамиан Барбоса
2 Перес Марио Гаспар
3 Соберон Альваро Гонсалес
23 Даниэле Бонера 42′
8 Пабло Форнальс
14 Мануэль Тригерос 42′
16 Родриго Эрнандес
17 Седрик Бакамбу
27 Марио Гонсалес
5 Адриан Марин 88′ 50′
33 Чука
9 Карлос Бакка 35′
20 Роберто Сориано
28 Даниэль Раба 77′ 17′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 4
5 Угловые 6
11 Фолы 17
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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