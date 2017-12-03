Гол вратаря на 95-й минуте принес «Беневенто» ничью в матче серии А с «Миланом»

Источник: AFP 2017

Воскресный матч 15-го тура в Беневенто завершился со счетом 2:2. В составе «Милана» голы забили Джакомо Бонавентура (38-я минута) и Никола Калинич (57). У хозяев отличились Джордже Пушкаш (50) и вратарь команды Альберто Бриньоли (90+5).

«Беневенто», который является дебютантом серии А, набрал первое очко в текущем розыгрыше турнира. «Милан», который проводил первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо, набрал 21 очко и занимает седьмое место в таблице.