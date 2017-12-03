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17:13 (мск), источник: Р-Спорт

Гол вратаря на 95-й минуте принес «Беневенто» ничью в матче серии А с «Миланом»

МОСКВА, 3 дек — Р-Спорт. Футболисты «Беневенто» на своем поле сыграли вничью с «Миланом» и завоевали первое очко в текущем чемпионате Италии.

Источник: AFP 2017

Воскресный матч 15-го тура в Беневенто завершился со счетом 2:2. В составе «Милана» голы забили Джакомо Бонавентура (38-я минута) и Никола Калинич (57). У хозяев отличились Джордже Пушкаш (50) и вратарь команды Альберто Бриньоли (90+5).

«Беневенто», который является дебютантом серии А, набрал первое очко в текущем розыгрыше турнира. «Милан», который проводил первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо, набрал 21 очко и занимает седьмое место в таблице.

Следующую игру «Беневенто» проведет 10 декабря на выезде против «Удинезе». «Милан» в этот же день примет «Болонью».

Беневенто 2:2
Первый тайм: 0:1
Милан
3.12.2017, 14:30 основной раунд: 15-й тур Stadio Ciro Vigorito
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби Дженнаро Гаттузо
Голы
50′ Георге Пушкаш 32
90+5′ Альберто Бриньоли (Д. Катальди) 22
5 Джакомо Бонавентура 38′
7 Никола Калинич (Дж. Бонавентура) 57′
Составы
Альберто Бриньоли 22
Гаэтано Летиция 3
Берат Джимсити 6
Андреа Коста 21
29′ Данило Катальди 8
Раман Чибса 13
90+6′ Марко Д`Алессандро 7
Георге Пушкаш 32
54′ 79′ Джанлука Ди Кьяра 17
Брайт Гьямфи 18
80′ Ледиан Мемушай 20
Массимо Кода 11
67′ Витторио Париджини 26
Энрико Бриньола 99
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли 24′ 75′
19 Леонардо Бонуччи
22 Матео Пабло Музаккьо
68 Рикардо Родригес 71′
5 Джакомо Бонавентура
79 Франк Кессье 89′
7 Никола Калинич
18 Риккардо Монтоливо 73′
21 Лукас Билья
8 Хесус Хоакин Сусо 87′
17 Кристиан Сапата
11 Фабио Борини 60′
20 Иньяцио Абате 90+4′
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 7
4 Угловые 3
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
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