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15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кёльн» уволил главного тренера после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге

Петер Штёгер покидает пост главного тренера «Кёльна», сообщатся на официальном сайте клуба.

Источник: AFP 2017

Исполняющим обязанности наставника команды назначен рулевой «Кёльна» U19 Штефан Рутенбек.

«Кёльн» в стартовых 14 турах немецкой Бундеслиги не одержал ни одной победы и замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе лишь три очка. В Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа немецкая команда занимает третье место и претендует на выход в плей-офф турнира.

Добавим, что за «Кёльн» выступает защитник сборной России Константин Рауш.

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