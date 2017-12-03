Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum.
«Кёльн» уволил главного тренера после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге
Петер Штёгер покидает пост главного тренера «Кёльна», сообщатся на официальном сайте клуба.
Петер Штёгер покидает пост главного тренера «Кёльна», сообщатся на официальном сайте клуба.
Исполняющим обязанности наставника команды назначен рулевой «Кёльна» U19 Штефан Рутенбек.
«Кёльн» в стартовых 14 турах немецкой Бундеслиги не одержал ни одной победы и замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе лишь три очка. В Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа немецкая команда занимает третье место и претендует на выход в
Добавим, что за «Кёльн» выступает защитник сборной России Константин Рауш.