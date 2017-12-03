«Кёльн» уволил главного тренера после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге

Исполняющим обязанности наставника команды назначен рулевой «Кёльна» U19 Штефан Рутенбек.



«Кёльн» в стартовых 14 турах немецкой Бундеслиги не одержал ни одной победы и замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе лишь три очка. В Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа немецкая команда занимает третье место и претендует на выход в плей-офф турнира.



Добавим, что за «Кёльн» выступает защитник сборной России Константин Рауш.