Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Тренер «Севильи» Бериссо, у которого нашли рак, выписан из больницы после операции
МОСКВА, 3 дек —
МОСКВА, 3 дек —
Специалист перенес операцию во вторник, а в субботу был выписан из больницы и продолжит реабилитацию в домашних условиях.
Как ранее сообщали СМИ, тренер сказал о своем диагнозе футболистам в перерыве домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», который закончился со счетом 3:3, хотя после первого тайма гости вели со счетом 3:0.