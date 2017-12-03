Тренер «Севильи» Бериссо, у которого нашли рак, выписан из больницы после операции

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Новогодний подарок ребенку: 5 золотых правил
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Амкар
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Милан
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Сталь Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Олимпик Д
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
13:34 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Севильи» Бериссо, у которого нашли рак, выписан из больницы после операции

МОСКВА, 3 дек — Р-Спорт. Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо, у которого была диагностирована аденокарцинома предстательной железы, выписан из больницы после операции, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Специалист перенес операцию во вторник, а в субботу был выписан из больницы и продолжит реабилитацию в домашних условиях.

Как ранее сообщали СМИ, тренер сказал о своем диагнозе футболистам в перерыве домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», который закончился со счетом 3:3, хотя после первого тайма гости вели со счетом 3:0.

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мутко: Родченков предлагал мне «взорвать» WADA и МОК
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ
Боксер Мигель Котто проиграл в последнем бою в карьере (видео)
Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ
Глава СБР: С Родченковым было все нормально, а однажды он солгал
Российский форвард «Тампы» признан второй звездой дня в НХЛ
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь