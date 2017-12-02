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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник мадридского «Реала» установил рекорд Ла Лиги по заработанным красным карточкам

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос стал абсолютным рекордсменом по наибольшему количеству красных карточек в чемпионате Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Такого «достижения» Рамос добился в последней игре «Реала» против «Атлетика» из Бильбао. Сначала игрок сливочных заработал предупреждение на 11 минуте матча. Второй «горчичник» защитник схлопотал ближе к концовке встречи — на 86 минуте за удар локтем, после чего был удален.

Таким образом, за все время выступления в Ла Лиге Рамос получил 19 красных карточек, что является рекордным количеством. Во всех турнирах, выступая за мадридскую команду, защитник «отметился» 24 удалениями — по карточке на каждые 22 игры.

Напомним, «Реал» в матче с «Атлетиком» не смог одержать победу. Встреча в Бильбао завершилась со счетом 0:0.

Атлетик 0:0
Первый тайм: 0:0
Реал
2.12.2017, 22:45 основной раунд: 14-й тур San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Зинедин Зидан
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Микель Баленсиага 24
57′ Хавьер Эчейта 16
Унаи Нуньес 30
Ариц Адурис 20
Эскудеро Рауль Гарсия 22
Маркель Сусаэта 14
Микель Рико 17
45′ 72′ Оскар Де Маркос 18
Иньиго Лекуэ 15
39′ Андер Итурраспе 8
Микель Сан-Хосе 6
83′ Иньяки Уильямс 11
Иньиго Кордоба 28
1 Кейлор Навас
4 Серхио Рамос 11′ 86′
12 Марселу
5 Рафаэль Варан
2 Даниэль Карвахаль 73′ 90+1′
7 Криштиану Роналду 90+3′
10 Лука Модрич
8 Тони Кроос
14 Каземиру
9 Карим Бензема 82′
23 Матео Ковачич
22 Франсиско Роман Иско 82′
21 Борха Майораль
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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