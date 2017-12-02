Защитник мадридского «Реала» установил рекорд Ла Лиги по заработанным красным карточкам

Такого «достижения» Рамос добился в последней игре «Реала» против «Атлетика» из Бильбао. Сначала игрок сливочных заработал предупреждение на 11 минуте матча. Второй «горчичник» защитник схлопотал ближе к концовке встречи — на 86 минуте за удар локтем, после чего был удален.

Таким образом, за все время выступления в Ла Лиге Рамос получил 19 красных карточек, что является рекордным количеством. Во всех турнирах, выступая за мадридскую команду, защитник «отметился» 24 удалениями — по карточке на каждые 22 игры.